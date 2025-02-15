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Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 15.02.2025 (обновлено: 23:06 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999625203.html
Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News
Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News - РИА Новости, 15.02.2025
Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News
Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:00:00+03:00
2025-02-15T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
стив уиткофф
кит келлог
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники."Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона "не была приглашена и не информирована" о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - написала журналист издания в социальной сети Х.Ранее в субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни.По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине.При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html
https://ria.ru/20250215/peregovory-1999582713.html
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в мире, украина, сша, россия, марко рубио, стив уиткофф, кит келлог, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Кит Келлог, Саудовская Аравия
Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News

Fox News: Украину не пригласили на переговоры России и США в Эр-Рияде

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона "не была приглашена и не информирована" о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - написала журналист издания в социальной сети Х.
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Ранее в субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни.
По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.
По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоСтив УиткоффКит КеллогСаудовская Аравия
 
 
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