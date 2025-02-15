https://ria.ru/20250215/ukraina-1999625203.html

Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News

Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News - РИА Новости, 15.02.2025

Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News

Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:00:00+03:00

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2025-02-15T23:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники."Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона "не была приглашена и не информирована" о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - написала журналист издания в социальной сети Х.Ранее в субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни.По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине.При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.

https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html

https://ria.ru/20250215/peregovory-1999582713.html

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