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Каллас поставили на место после слов об участии в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999602984.html
Каллас поставили на место после слов об участии в переговорах по Украине
Каллас поставили на место после слов об участии в переговорах по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Каллас поставили на место после слов об участии в переговорах по Украине
Европейские страны не будут иметь права голоса на переговорах по Украине, так как сами заставили Киев отказаться от диалога с Россией, заявил военный аналитик... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:56:00+03:00
2025-02-15T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европейские страны не будут иметь права голоса на переговорах по Украине, так как сами заставили Киев отказаться от диалога с Россией, заявил военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что без европейцев якобы невозможно никакое мирное соглашение."Запретив ранее переговоры, вы теперь требуете место за столом Трампа и Путина. У вас будет доступ к этому столу. Не в качестве гостей. Но в качестве слуг", — ответил ей Риттер.По словам аналитика, именно европейские страны подтолкнули Киев запретить себе на законодательном уровне диалог с Москвой."Ждем решений тех, кто достаточно смел, чтобы предпочесть мир войне", — заключил Риттер, имея в виду Россию и администрацию избранного президента США Дональда Трампа.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминал о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас поставили на место после слов об участии в переговорах по Украине

Риттер: европейцы будут лишь слугами за столом Путина и Трампа

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европейские страны не будут иметь права голоса на переговорах по Украине, так как сами заставили Киев отказаться от диалога с Россией, заявил военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что без европейцев якобы невозможно никакое мирное соглашение.
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"Запретив ранее переговоры, вы теперь требуете место за столом Трампа и Путина. У вас будет доступ к этому столу. Не в качестве гостей. Но в качестве слуг", — ответил ей Риттер.
По словам аналитика, именно европейские страны подтолкнули Киев запретить себе на законодательном уровне диалог с Москвой.
«
"Ждем решений тех, кто достаточно смел, чтобы предпочесть мир войне", — заключил Риттер, имея в виду Россию и администрацию избранного президента США Дональда Трампа.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминал о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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