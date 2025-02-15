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Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев - РИА Новости, 15.02.2025
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18:04 15.02.2025 (обновлено: 21:22 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999597257.html
Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев
Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев - РИА Новости, 15.02.2025
Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев
Украинские пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о выборах в стране. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:04:00+03:00
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в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
мюнхенская конференция по безопасности
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о выборах в стране.В субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима заявил, что украинцы не хотят выборов, а те, кто не согласны с происходящим, могут сменить гражданство."Выборы нужно проводить, чтобы и духа вашего не было на Украине", — заявил Александр Comfy."Процедуру смены гражданства придумали? Здесь желающих полстраны будет. Циничная гнида", — не выдержал Женька Хетфилд."Я не верю, что люди могут быть настолько самоуверенными и тупыми, это когда он всех украинцев успел опросить?" — поинтересовался Iван Грiховний."Падает все ниже и ниже", — написала ЛютаЯнка."Это моя Родина, земля моих предков. Какого черта из-за кого-то временного я буду менять гражданство?" — задалась вопросом Lara.&quot;Зеленая гнида&quot;, — коротко охарактеризовал его Oleg Kostiurin.Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, среди них он назвал вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых Россией территориях или за границей.Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Киеве является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573118.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мюнхенская конференция по безопасности, Верховная Рада Украины

Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о выборах в стране.
В субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима заявил, что украинцы не хотят выборов, а те, кто не согласны с происходящим, могут сменить гражданство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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"Выборы нужно проводить, чтобы и духа вашего не было на Украине", — заявил Александр Comfy.
«
"Процедуру смены гражданства придумали? Здесь желающих полстраны будет. Циничная гнида", — не выдержал Женька Хетфилд.
"Я не верю, что люди могут быть настолько самоуверенными и тупыми, это когда он всех украинцев успел опросить?" — поинтересовался Iван Грiховний.
"Падает все ниже и ниже", — написала ЛютаЯнка.
"Это моя Родина, земля моих предков. Какого черта из-за кого-то временного я буду менять гражданство?" — задалась вопросом Lara.
«

"Зеленая гнида", — коротко охарактеризовал его Oleg Kostiurin.

Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, среди них он назвал вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых Россией территориях или за границей.
Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Киеве является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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