Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о выборах в стране.
В субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима заявил, что украинцы не хотят выборов, а те, кто не согласны с происходящим, могут сменить гражданство.
"Выборы нужно проводить, чтобы и духа вашего не было на Украине", — заявил Александр Comfy.
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"Процедуру смены гражданства придумали? Здесь желающих полстраны будет. Циничная гнида", — не выдержал Женька Хетфилд.
"Я не верю, что люди могут быть настолько самоуверенными и тупыми, это когда он всех украинцев успел опросить?" — поинтересовался Iван Грiховний.
"Падает все ниже и ниже", — написала ЛютаЯнка.
"Это моя Родина, земля моих предков. Какого черта из-за кого-то временного я буду менять гражданство?" — задалась вопросом Lara.
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"Зеленая гнида", — коротко охарактеризовал его Oleg Kostiurin.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, среди них он назвал вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых Россией территориях или за границей.
Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Киеве является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".