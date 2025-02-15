https://ria.ru/20250215/ukraina-1999597257.html

Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев

Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев - РИА Новости, 15.02.2025

Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев

Украинские пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о выборах в стране. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:04:00+03:00

2025-02-15T18:04:00+03:00

2025-02-15T21:22:00+03:00

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киев

владимир зеленский

владимир путин

мюнхенская конференция по безопасности

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о выборах в стране.В субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима заявил, что украинцы не хотят выборов, а те, кто не согласны с происходящим, могут сменить гражданство."Выборы нужно проводить, чтобы и духа вашего не было на Украине", — заявил Александр Comfy."Процедуру смены гражданства придумали? Здесь желающих полстраны будет. Циничная гнида", — не выдержал Женька Хетфилд."Я не верю, что люди могут быть настолько самоуверенными и тупыми, это когда он всех украинцев успел опросить?" — поинтересовался Iван Грiховний."Падает все ниже и ниже", — написала ЛютаЯнка."Это моя Родина, земля моих предков. Какого черта из-за кого-то временного я буду менять гражданство?" — задалась вопросом Lara."Зеленая гнида", — коротко охарактеризовал его Oleg Kostiurin.Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, среди них он назвал вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых Россией территориях или за границей.Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Киеве является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573118.html

https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности, верховная рада украины