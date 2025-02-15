https://ria.ru/20250215/ukraina-1999589099.html

На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции

На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции - РИА Новости, 15.02.2025

На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции

Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко пригрозил "глобальной очисткой" действующей власти Украины с возможным участием военных, если продолжится... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:08:00+03:00

2025-02-15T17:08:00+03:00

2025-02-15T22:48:00+03:00

в мире

борисполь

украина

владимир зеленский

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко пригрозил "глобальной очисткой" действующей власти Украины с возможным участием военных, если продолжится преследование оппозиции в стране. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента и лидера оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. Борисенко заявил, что действующая власть занимается преследованием оппозиции. "Я как военнослужащий, как городской глава Борисполя и как сознательный гражданин, <...> понимаю, что происходит в стране. Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте", — сказал Борисенко на видео, опубликованном в Telegram-канале партии "Европейская солидарность". Борисенко одержал победу на повторных выборах мэра Борисполя 17 января 2021 года, баллотируясь от "Европейской солидарности".* Внесены в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999570557.html

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в мире, борисполь, украина, владимир зеленский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь