Рейтинг@Mail.ru
На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 15.02.2025 (обновлено: 22:48 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999589099.html
На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции
На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции - РИА Новости, 15.02.2025
На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции
Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко пригрозил "глобальной очисткой" действующей власти Украины с возможным участием военных, если продолжится... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:08:00+03:00
2025-02-15T22:48:00+03:00
в мире
борисполь
украина
владимир зеленский
европейская солидарность
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко пригрозил "глобальной очисткой" действующей власти Украины с возможным участием военных, если продолжится преследование оппозиции в стране. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента и лидера оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. Борисенко заявил, что действующая власть занимается преследованием оппозиции. "Я как военнослужащий, как городской глава Борисполя и как сознательный гражданин, &lt;...&gt; понимаю, что происходит в стране. Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте", — сказал Борисенко на видео, опубликованном в Telegram-канале партии "Европейская солидарность". Борисенко одержал победу на повторных выборах мэра Борисполя 17 января 2021 года, баллотируясь от "Европейской солидарности".* Внесены в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999570557.html
https://ria.ru/20250215/spectator-1999550985.html
борисполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борисполь, украина, владимир зеленский, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Борисполь, Украина, Владимир Зеленский, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Оппозиционная платформа - За жизнь
На Украине заговорили о военном перевороте из-за преследования оппозиции

Мэр Борисполя Борисенко пригрозил переворотом из-за давления на оппозицию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко пригрозил "глобальной очисткой" действующей власти Украины с возможным участием военных, если продолжится преследование оппозиции в стране.
Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента и лидера оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов
Вчера, 14:28
Борисенко заявил, что действующая власть занимается преследованием оппозиции.
"Я как военнослужащий, как городской глава Борисполя и как сознательный гражданин, <...> понимаю, что происходит в стране. Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте", — сказал Борисенко на видео, опубликованном в Telegram-канале партии "Европейская солидарность".
Борисенко одержал победу на повторных выборах мэра Борисполя 17 января 2021 года, баллотируясь от "Европейской солидарности".
* Внесены в российский реестр террористов и экстремистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
"На части". СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта
Вчера, 11:46
 
В миреБориспольУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Оппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала