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В Нидерландах заявили о готовности продолжать помогать Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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16:41 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999586269.html
В Нидерландах заявили о готовности продолжать помогать Украине
В Нидерландах заявили о готовности продолжать помогать Украине - РИА Новости, 15.02.2025
В Нидерландах заявили о готовности продолжать помогать Украине
Нидерланды будут продолжать помогать Украине "столько, сколько потребуется", и считают, что она должна вести переговоры с сильной позиции, заявил... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:41:00+03:00
2025-02-15T16:41:00+03:00
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ГААГА, 15 фев - РИА Новости. Нидерланды будут продолжать помогать Украине "столько, сколько потребуется", и считают, что она должна вести переговоры с сильной позиции, заявил премьер-министр страны Дик Схоф по итогам разговора с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Я говорил с... Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности - 2025. Я еще раз заверил его в неизменной поддержке Нидерландов столько, сколько потребуется. Мы хотим мира через силу, а не войны через слабость", - написал Схоф в соцсети Х. По его мнению, Украина должна иметь возможность вести переговоры "с максимально возможной сильной позиции". Он также заявил, что и Украина, и Европа должны присутствовать за столом переговоров. Ранее министр обороны США Пит Хегсет отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира. Он также не стал обещать, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250214/nato-1999485563.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
В Нидерландах заявили о готовности продолжать помогать Украине

Премьер Схоф: Нидерланды будут помогать Украине столько, сколько потребуется

© AP Photo / Ted ShaffreyДик Схоф
Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Дик Схоф. Архивное фото
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ГААГА, 15 фев - РИА Новости. Нидерланды будут продолжать помогать Украине "столько, сколько потребуется", и считают, что она должна вести переговоры с сильной позиции, заявил премьер-министр страны Дик Схоф по итогам разговора с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я говорил с... Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности - 2025. Я еще раз заверил его в неизменной поддержке Нидерландов столько, сколько потребуется. Мы хотим мира через силу, а не войны через слабость", - написал Схоф в соцсети Х.
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По его мнению, Украина должна иметь возможность вести переговоры "с максимально возможной сильной позиции". Он также заявил, что и Украина, и Европа должны присутствовать за столом переговоров.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира. Он также не стал обещать, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийПит ХегсетНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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