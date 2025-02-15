В Нидерландах заявили о готовности продолжать помогать Украине
Премьер Схоф: Нидерланды будут помогать Украине столько, сколько потребуется
© AP Photo / Ted ShaffreyДик Схоф
© AP Photo / Ted Shaffrey
Дик Схоф. Архивное фото
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ГААГА, 15 фев - РИА Новости. Нидерланды будут продолжать помогать Украине "столько, сколько потребуется", и считают, что она должна вести переговоры с сильной позиции, заявил премьер-министр страны Дик Схоф по итогам разговора с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я говорил с... Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности - 2025. Я еще раз заверил его в неизменной поддержке Нидерландов столько, сколько потребуется. Мы хотим мира через силу, а не войны через слабость", - написал Схоф в соцсети Х.
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14 февраля, 19:49
Ранее министр обороны США Пит Хегсет отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира. Он также не стал обещать, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.