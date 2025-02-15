https://ria.ru/20250215/ukraina-1999581915.html

Украина планирует создать СП с французской оборонной компанией

Украина планирует создать СП с французской оборонной компанией - РИА Новости, 15.02.2025

Украина планирует создать СП с французской оборонной компанией

Украинский оборонный концерн "Укроборонпром" заявил о создании совместного предприятия с французской оборонной группой Thales International SAS... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:54:00+03:00

2025-02-15T15:54:00+03:00

2025-02-15T15:54:00+03:00

украина

россия

сша

сергей лавров

укроборонпром

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинский оборонный концерн "Укроборонпром" заявил о создании совместного предприятия с французской оборонной группой Thales International SAS. специализирующейся на разработке информационных систем для авиакосмического и военного производства. "Украинская оборонная промышленность" и компания Thales International SAS подписали соглашение о развитии совместного предприятия. Речь идет о создании передовых технологических решений и обеспечения оптимизированной и оперативной поддержки в сферах противовоздушной обороны, радарных систем, радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале "Укроборонпрома". Отмечается, что подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По словам гендиректора украинской компании Олега Гуляка, сотрудничество позволит "плотнее закрыть небо" над Украиной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983022284.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, сергей лавров, укроборонпром, нато, мюнхенская конференция по безопасности