Украина планирует создать СП с французской оборонной компанией
"Укроборонпром" и Thales International SAS создадут совместное предприятие
Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинский оборонный концерн "Укроборонпром" заявил о создании совместного предприятия с французской оборонной группой Thales International SAS. специализирующейся на разработке информационных систем для авиакосмического и военного производства.
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"Украинская оборонная промышленность" и компания Thales International SAS подписали соглашение о развитии совместного предприятия. Речь идет о создании передовых технологических решений и обеспечения оптимизированной и оперативной поддержки в сферах противовоздушной обороны, радарных систем, радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале "Укроборонпрома".
Отмечается, что подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам гендиректора украинской компании Олега Гуляка, сотрудничество позволит "плотнее закрыть небо" над Украиной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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