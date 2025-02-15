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"Вопрос времени". СМИ рассказали, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2025
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15:36 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999578783.html
"Вопрос времени". СМИ рассказали, что скоро произойдет с Зеленским
"Вопрос времени". СМИ рассказали, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2025
"Вопрос времени". СМИ рассказали, что скоро произойдет с Зеленским
Крах режима Владимира Зеленского уже стал лишь вопросом времени, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:36:00+03:00
2025-02-15T15:36:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
сша
петр порошенко
игорь коломойский
брикс
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Крах режима Владимира Зеленского уже стал лишь вопросом времени, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке, а конец его режима теперь лишь вопрос времени", — говорится в материале.Как указал эксперт, Зеленский на фоне военных провалов и прекращения безоговорочной поддержки США находится в безвыходном положении: возможные выборы сулят концом его политической карьеры, а их отсутствие и удержание власти приведут к разрушению его образа демократически избранного лидера, что еще сильнее подорвет западную поддержку."Все это лишь показывает, насколько близок киевский режим к краху", — резюмировал Лейрос.Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999571988.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, петр порошенко, игорь коломойский, брикс, оппозиционная платформа - за жизнь, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, БРИКС, Оппозиционная платформа - За жизнь, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"Вопрос времени". СМИ рассказали, что скоро произойдет с Зеленским

IB: крах власти Зеленского уже стал лишь вопросом времени

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Крах режима Владимира Зеленского уже стал лишь вопросом времени, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке, а конец его режима теперь лишь вопрос времени", — говорится в материале.
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Зеленский попал в неловкую ситуацию на Мюнхенской конференции
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Как указал эксперт, Зеленский на фоне военных провалов и прекращения безоговорочной поддержки США находится в безвыходном положении: возможные выборы сулят концом его политической карьеры, а их отсутствие и удержание власти приведут к разрушению его образа демократически избранного лидера, что еще сильнее подорвет западную поддержку.
«
"Все это лишь показывает, насколько близок киевский режим к краху", — резюмировал Лейрос.
Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийБРИКСОппозиционная платформа - За жизньФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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