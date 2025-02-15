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Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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15:19 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999576125.html
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине означает не "просто прекращение огня" и что соглашение без участия Украины и Европы не будет... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:19:00+03:00
2025-02-15T15:19:00+03:00
в мире
украина
европа
антониу кошта
евросовет
мюнхенская конференция по безопасности
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине означает не "просто прекращение огня" и что соглашение без участия Украины и Европы не будет надежным. "Всеобъемлющий мир не может быть простым прекращением огня… При построении этого мира Европейский союз полностью возьмет на себя ответственность. Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Евросоюза", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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в мире, украина, европа, антониу кошта, евросовет, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Европа, Антониу Кошта, Евросовет, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине

Глава Евросовета Кошта: прочный мир на Украине — это не просто прекращение огня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине означает не "просто прекращение огня" и что соглашение без участия Украины и Европы не будет надежным.
«
"Всеобъемлющий мир не может быть простым прекращением огня… При построении этого мира Европейский союз полностью возьмет на себя ответственность. Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Евросоюза", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Вчера, 18:16
 
В миреУкраинаЕвропаАнтониу КоштаЕвросоветМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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