https://ria.ru/20250215/ukraina-1999576125.html
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине означает не "просто прекращение огня" и что соглашение без участия Украины и Европы не будет... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:19:00+03:00
2025-02-15T15:19:00+03:00
2025-02-15T15:19:00+03:00
в мире
украина
европа
антониу кошта
евросовет
мюнхенская конференция по безопасности
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине означает не "просто прекращение огня" и что соглашение без участия Украины и Европы не будет надежным. "Всеобъемлющий мир не может быть простым прекращением огня… При построении этого мира Европейский союз полностью возьмет на себя ответственность. Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Евросоюза", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, антониу кошта, евросовет, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Европа, Антониу Кошта, Евросовет, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине
Глава Евросовета Кошта: прочный мир на Украине — это не просто прекращение огня