https://ria.ru/20250215/ukraina-1999576125.html

Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине

Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Глава Евросовета назвал условие прочного мира на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине означает не "просто прекращение огня" и что соглашение без участия Украины и Европы не будет... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:19:00+03:00

2025-02-15T15:19:00+03:00

2025-02-15T15:19:00+03:00

в мире

украина

европа

антониу кошта

евросовет

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что прочный мир на Украине означает не "просто прекращение огня" и что соглашение без участия Украины и Европы не будет надежным. "Всеобъемлющий мир не может быть простым прекращением огня… При построении этого мира Европейский союз полностью возьмет на себя ответственность. Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Евросоюза", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, антониу кошта, евросовет, мюнхенская конференция по безопасности