Пушков оценил идею отправить на Украину миротворцев из стран НАТО
Сенатор Пушков назвал непроходной идею о миротворцах стран НАТО на Украине
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европейцы рассчитывают остаться "в игре" по украинской теме, предложив направить в страну "миротворцев" из стран НАТО, однако и в самой Европе очень мало государств, готовых в этом участвовать, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Европейцы пытаются "остаться в игре", из которой их выталкивает ход событий. Их единственный потенциальный козырь, который они рассчитывают всучить (Дональду) Трампу в качестве европейского участия в урегулировании, - отправка "миротворцев" на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения. Как известно, Трамп в принципе рассматривал такую возможность", - написал сенатор.
При этом Пушков отметил, что "идея с "миротворцами" из стран НАТО, однако, непроходная". "Даже в европейских СМИ отмечают, что с этим должна сперва согласиться Россия. А Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины", - добавил он.
Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", так что ни к чему хорошему это не приведет, отметил Пушков.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.