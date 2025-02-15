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Пушков оценил идею отправить на Украину миротворцев из стран НАТО - РИА Новости, 15.02.2025
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14:33 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999571263.html
Пушков оценил идею отправить на Украину миротворцев из стран НАТО
Пушков оценил идею отправить на Украину миротворцев из стран НАТО - РИА Новости, 15.02.2025
Пушков оценил идею отправить на Украину миротворцев из стран НАТО
Европейцы рассчитывают остаться "в игре" по украинской теме, предложив направить в страну "миротворцев" из стран НАТО, однако и в самой Европе очень мало... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:33:00+03:00
2025-02-15T14:33:00+03:00
россия
украина
европа
алексей пушков
владимир путин
дмитрий песков
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европейцы рассчитывают остаться "в игре" по украинской теме, предложив направить в страну "миротворцев" из стран НАТО, однако и в самой Европе очень мало государств, готовых в этом участвовать, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Европейцы пытаются "остаться в игре", из которой их выталкивает ход событий. Их единственный потенциальный козырь, который они рассчитывают всучить (Дональду) Трампу в качестве европейского участия в урегулировании, - отправка "миротворцев" на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения. Как известно, Трамп в принципе рассматривал такую возможность", - написал сенатор. При этом Пушков отметил, что "идея с "миротворцами" из стран НАТО, однако, непроходная". "Даже в европейских СМИ отмечают, что с этим должна сперва согласиться Россия. А Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины", - добавил он. Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", так что ни к чему хорошему это не приведет, отметил Пушков. "Опыт присутствия натовских "миротворцев" в Косово достаточно красноречив. Кстати, и самой Европе очень много сомнений по этому поводу и очень мало стран, готовых в этом участвовать", - заключил политик. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html
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россия, украина, европа, алексей пушков, владимир путин, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Украина, Европа, Алексей Пушков, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Пушков оценил идею отправить на Украину миротворцев из стран НАТО

Сенатор Пушков назвал непроходной идею о миротворцах стран НАТО на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европейцы рассчитывают остаться "в игре" по украинской теме, предложив направить в страну "миротворцев" из стран НАТО, однако и в самой Европе очень мало государств, готовых в этом участвовать, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Европейцы пытаются "остаться в игре", из которой их выталкивает ход событий. Их единственный потенциальный козырь, который они рассчитывают всучить (Дональду) Трампу в качестве европейского участия в урегулировании, - отправка "миротворцев" на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения. Как известно, Трамп в принципе рассматривал такую возможность", - написал сенатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Посол России во Франции высказался о требовании Зеленского о "миротворцах"
6 февраля, 21:51
При этом Пушков отметил, что "идея с "миротворцами" из стран НАТО, однако, непроходная". "Даже в европейских СМИ отмечают, что с этим должна сперва согласиться Россия. А Россия не раз заявляла, что категорически против присутствия регулярных частей из стран НАТО на территории Украины", - добавил он.
Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", так что ни к чему хорошему это не приведет, отметил Пушков.
"Опыт присутствия натовских "миротворцев" в Косово достаточно красноречив. Кстати, и самой Европе очень много сомнений по этому поводу и очень мало стран, готовых в этом участвовать", - заключил политик.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Косачев прокомментировал предложение Трампа разместить войска на Украине
17 декабря 2024, 04:36
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: ЕС хочет добиться от Трампа обязательств по отправке войск на Украину
24 января, 10:21
 
РоссияУкраинаЕвропаАлексей ПушковВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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