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В Николаеве прогремел взрыв рядом с сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 15.02.2025
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13:07 15.02.2025 (обновлено: 15:37 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999560273.html
В Николаеве прогремел взрыв рядом с сотрудниками ТЦК
В Николаеве прогремел взрыв рядом с сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 15.02.2025
В Николаеве прогремел взрыв рядом с сотрудниками ТЦК
В Николаеве женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками военкомата, сообщает украинский Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:07:00+03:00
2025-02-15T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Николаеве женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками военкомата, сообщает украинский Telegram-канал "Политика страны"."Взрыв произошел около военных. Видна женщина, взорвалась ее сумка, что подтверждают и местные паблики", — говорится в публикации.В материале указали, что в результате инцидента погибла сама женщина и один из сотрудников военкомата.В пятницу украинская полиция сообщила, что у входа в кафе города Николаева на юге Украины прогремел взрыв, погибли два человека, еще восемь ранены.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250215/spectator-1999550985.html
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в мире, украина, николаев (украина), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв рядом с сотрудниками ТЦК

В Николаеве женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК

© Douglas Macgregor/XCотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице
Cотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Douglas Macgregor/X
Cотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Николаеве женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками военкомата, сообщает украинский Telegram-канал "Политика страны".
«
"Взрыв произошел около военных. Видна женщина, взорвалась ее сумка, что подтверждают и местные паблики", — говорится в публикации.
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В материале указали, что в результате инцидента погибла сама женщина и один из сотрудников военкомата.
В пятницу украинская полиция сообщила, что у входа в кафе города Николаева на юге Украины прогремел взрыв, погибли два человека, еще восемь ранены.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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