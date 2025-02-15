https://ria.ru/20250215/ukraina-1999519449.html
Житель Запорожья рассказал, почему солдаты ВСУ задумываются о дезертирстве
Житель Запорожья рассказал, почему солдаты ВСУ задумываются о дезертирстве - РИА Новости, 15.02.2025
Житель Запорожья рассказал, почему солдаты ВСУ задумываются о дезертирстве
Многие из солдат ВСУ задумываются о дезертирстве из-за военных поражений, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:47:00+03:00
2025-02-15T04:47:00+03:00
2025-02-15T04:47:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Многие из солдат ВСУ задумываются о дезертирстве из-за военных поражений, рассказал РИА Новости житель города Запорожье Константин. "Те, у кого нет интернета, смотрят телемарафон (информационная программа на украинском ТВ — ред.). И там всё отлично, там всё хорошо. Если есть телеграмм-каналы или, как у меня, знакомые, которые воюют, то, конечно, информация совсем другая", - сказал Константин. Он пояснил, что СМИ умалчивают о продвижениях Вооруженных сил России и об ухудшающейся ситуации в ВСУ. Но по факту многие солдаты всерьез задумываются о дезертирстве. "Что говорят по телеку — это одно, а что говорят люди между собой — это совсем другое. Говорят, что всё ближе и ближе (ВС РФ — ред.), что на фронтах всё стало похуже для украинской армии. Чаще стали говорить, что для Украины всё стало хуже на фронте. А в СМИ — там (в зоне боевых действий — ред.) всё хорошо. Знакомым звонишь — и просто в ужасе. Много военных, которые говорят "буду вставать на лыжи"", - рассказал житель Запорожья.
https://ria.ru/20250215/vsu-1999517423.html
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РИА Новости
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в мире, запорожье, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Житель Запорожья рассказал, почему солдаты ВСУ задумываются о дезертирстве
Житель Запорожья Константин: солдаты ВСУ думают о дезертирстве из-за поражений