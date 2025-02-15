https://ria.ru/20250215/ukraina-1999518708.html

Зеленский допустил, что США могут перестать помогать Украине

Зеленский допустил, что США могут перестать помогать Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский допустил, что США могут перестать помогать Украине

Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что Украина практически не сможет "выжить" без военной поддержки со стороны США, отметив, что РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T04:34:00+03:00

2025-02-15T04:34:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что Украина практически не сможет "выжить" без военной поддержки со стороны США, отметив, что в Киеве всё же допускают, что Штаты могут перестать помогать стране. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине. "Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно (выжить без помощи США - ред.). И, конечно, во всех сложных ситуациях есть шанс. Но у нас будет мало шансов выжить без поддержки США", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о значимости американской военной помощи Киеву. По словам Зеленского, украинские власти вынуждены рассматривать вариант развития событий, когда США прекратят направлять военную помощь Украине. "Я не хочу думать о том, чтобы воевать... без поддержки США. Я не хочу думать о том, что мы перестанем быть стратегическими партнерами", - отметил Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999493844.html

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, пит хегсет, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, nbc