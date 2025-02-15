https://ria.ru/20250215/ukraina-1999516752.html

Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно

Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно - РИА Новости, 15.02.2025

Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:35:00+03:00

2025-02-15T03:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы. "Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно... (Владимир) Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета", - заявил Кулеба в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам Кулебы, Зеленский надеется, что к середине лета Европа "наконец-то решится" предоставить больше помощи Киеву. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250215/orban-1999514258.html

https://ria.ru/20250214/vance-1999501480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, европа, киев, владимир путин, дмитрий кулеба