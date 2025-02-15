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Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно - РИА Новости, 15.02.2025
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03:35 15.02.2025 (обновлено: 03:40 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999516752.html
Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно
Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно - РИА Новости, 15.02.2025
Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T03:35:00+03:00
2025-02-15T03:40:00+03:00
в мире
украина
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киев
владимир путин
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы. "Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно... (Владимир) Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета", - заявил Кулеба в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам Кулебы, Зеленский надеется, что к середине лета Европа "наконец-то решится" предоставить больше помощи Киеву. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250215/orban-1999514258.html
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в мире, украина, европа, киев, владимир путин, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно

Экс-глава МИД Украины Кулеба: закончить конфликт в нынешних условиях невозможно

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы.
"Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно... (Владимир) Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета", - заявил Кулеба в интервью немецкому журналу Spiegel.
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По словам Кулебы, Зеленский надеется, что к середине лета Европа "наконец-то решится" предоставить больше помощи Киеву.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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