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ВС России поразили объекты инфраструктуры украинских аэродромов
ВС России поразили объекты инфраструктуры украинских аэродромов - РИА Новости, 15.02.2025
ВС России поразили объекты инфраструктуры украинских аэродромов
Российские войска за сутки нанесли поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и местам подготовки к запуску... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:00:00+03:00
2025-02-15T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и местам подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России поразили объекты инфраструктуры украинских аэродромов
ВС России поразили объекты на украинских аэродромах и склады боеприпасов