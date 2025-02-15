https://ria.ru/20250215/udar-1999559801.html

ВС России поразили объекты инфраструктуры украинских аэродромов

ВС России поразили объекты инфраструктуры украинских аэродромов - РИА Новости, 15.02.2025

ВС России поразили объекты инфраструктуры украинских аэродромов

Российские войска за сутки нанесли поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и местам подготовки к запуску... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:00:00+03:00

2025-02-15T13:00:00+03:00

2025-02-15T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и местам подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20250215/spectator-1999550985.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина