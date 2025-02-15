https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:56:00+03:00
2025-02-15T13:56:00+03:00
2025-02-15T13:56:00+03:00
в мире
украина
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/39/1556083930_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ec78910c80149b73b3b6a317b452a5a7.jpg
ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. "Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами", - написал Туск на платформе Х. Он подчеркнул, что подобный план "должен быть подготовлен сейчас". "Нельзя терять времени", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/39/1556083930_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_57b0965850012d8267e570e22de031d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине
Премьер Польши Туск: Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины