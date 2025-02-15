Рейтинг@Mail.ru
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:56:00+03:00
2025-02-15T13:56:00+03:00
в мире
украина
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/39/1556083930_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ec78910c80149b73b3b6a317b452a5a7.jpg
ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. "Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами", - написал Туск на платформе Х. Он подчеркнул, что подобный план "должен быть подготовлен сейчас". "Нельзя терять времени", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/39/1556083930_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_57b0965850012d8267e570e22de031d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск
Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине

Премьер Польши Туск: Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине.
"Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами", - написал Туск на платформе Х.
Он подчеркнул, что подобный план "должен быть подготовлен сейчас".
"Нельзя терять времени", - добавил премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Трамп отдаст Украину не Путину, а Европе
08:00
 
В миреУкраинаПольшаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала