https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html

Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине

Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:56:00+03:00

2025-02-15T13:56:00+03:00

2025-02-15T13:56:00+03:00

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украина

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. "Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами", - написал Туск на платформе Х. Он подчеркнул, что подобный план "должен быть подготовлен сейчас". "Нельзя терять времени", - добавил премьер.

https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html

украина

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в мире, украина, польша, дональд туск