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Появились кадры первой встречи россиянина Труфанова с семьей - РИА Новости, 15.02.2025
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19:58 15.02.2025 (обновлено: 19:59 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/trufanov-1999608743.html
Появились кадры первой встречи россиянина Труфанова с семьей
Появились кадры первой встречи россиянина Труфанова с семьей - РИА Новости, 15.02.2025
Появились кадры первой встречи россиянина Труфанова с семьей
Пресс-служба правительства Израиля опубликовала кадры первой встречи освобожденного в субботу из Газы гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова со своей... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:58:00+03:00
2025-02-15T19:59:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Пресс-служба правительства Израиля опубликовала кадры первой встречи освобожденного в субботу из Газы гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова со своей семьей, о которых он ничего не знал 500 дней. На кадрах запечатлены первые объятия Александра матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Ранее в субботу Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 498 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня в палестинском анклаве. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Александра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. Кадры освобожденного Труфанова также опубликовала пресс-служба МИД Израиля, которая уточнила, что Труфанов только в субботу узнал, что его отец был убит террористами в день атаки 7 октября 2023 года. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сафир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября 2023 года. Освобождение Елены и Ирины во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
https://ria.ru/20250215/gaza-1999572696.html
https://ria.ru/20250215/rossija-1999556021.html
https://ria.ru/20250215/posol-1999563200.html
израиль
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Кадры первой встречи российского заложника Труфанова с матерью и невестой
Власти Израиля опубликовали кадры первой встречи российского заложника Труфанова с матерью и невестой
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в мире, израиль, россия, тель-авив, анатолий викторов, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Анатолий Викторов, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Появились кадры первой встречи россиянина Труфанова с семьей

Появились кадры первой встречи освобожденного из Газы Труфанова с семьей

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Пресс-служба правительства Израиля опубликовала кадры первой встречи освобожденного в субботу из Газы гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова со своей семьей, о которых он ничего не знал 500 дней.
На кадрах запечатлены первые объятия Александра матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн.
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Ранее в субботу Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 498 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня в палестинском анклаве. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Александра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
Кадры освобожденного Труфанова также опубликовала пресс-служба МИД Израиля, которая уточнила, что Труфанов только в субботу узнал, что его отец был убит террористами в день атаки 7 октября 2023 года.
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Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сафир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября 2023 года.
Освобождение Елены и Ирины во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.
С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.
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В миреИзраильРоссияТель-АвивАнатолий ВикторовХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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