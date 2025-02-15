https://ria.ru/20250215/trevoga-1999526210.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:10:00+03:00

2025-02-15T07:10:00+03:00

2025-02-15T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении регионального оперштаба. Ракетную опасность в Курской области объявили в 4.50 мск, она действовала около двух часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность