https://ria.ru/20250215/trevoga-1999526210.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.02.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:10:00+03:00
2025-02-15T07:10:00+03:00
2025-02-15T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении регионального оперштаба. Ракетную опасность в Курской области объявили в 4.50 мск, она действовала около двух часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
На всей территории Курской области отменили опасность атаки беспилотника