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Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 15.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:48 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/tramp-1999607018.html
Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы
Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 15.02.2025
Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы
Президент Сербии Александр Вучич допустил, что в случае достижения мира на Украине президент США Дональд Трамп приедет в Москву на Парад Победы. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:48:00+03:00
2025-02-15T19:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
россия
сербия
александр вучич
дональд трамп
владимир путин
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил, что в случае достижения мира на Украине президент США Дональд Трамп приедет в Москву на Парад Победы. Вучич в декабре сообщил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на Парад Победы 9 мая. "Идут большие перемены. Мы следим за происходящим - усложняются вещи (вопросы - ред.) между США и Россией с одной и Украины и Европы с другой стороны. Если будет заключен мир до Пасхи (20 апреля - ред.), это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп", - цитирует Вучича портал издания "Вечерне новости". Президент Сербии 19 ноября заявил, что если не произойдет "конца света", то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Вучич в середине декабря сообщил, что и премьер Словакии поедет на Парад Победы 9 мая в Москву. Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20241214/vuchich-1989246999.html
https://ria.ru/20250213/priglashenie-1999078525.html
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в мире, москва, россия, сербия, александр вучич, дональд трамп, владимир путин, сша
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Россия, Сербия, Александр Вучич, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы

Президент Сербии Вучич допустил, что Трамп приедет в Москву на Парад Победы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил, что в случае достижения мира на Украине президент США Дональд Трамп приедет в Москву на Парад Победы.
Вучич в декабре сообщил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на Парад Победы 9 мая.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Вучич договорился с Фицо поехать на парад Победы в Москву
14 декабря 2024, 19:38
"Идут большие перемены. Мы следим за происходящим - усложняются вещи (вопросы - ред.) между США и Россией с одной и Украины и Европы с другой стороны. Если будет заключен мир до Пасхи (20 апреля - ред.), это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп", - цитирует Вучича портал издания "Вечерне новости".
Президент Сербии 19 ноября заявил, что если не произойдет "конца света", то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Вучич в середине декабря сообщил, что и премьер Словакии поедет на Парад Победы 9 мая в Москву.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков прокомментировал приглашение Трампу посетить Россию
13 февраля, 12:46
Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы
13 февраля, 08:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваРоссияСербияАлександр ВучичДональд ТрампВладимир ПутинСША
 
 
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