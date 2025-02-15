Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы
Президент Сербии Вучич допустил, что Трамп приедет в Москву на Парад Победы
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил, что в случае достижения мира на Украине президент США Дональд Трамп приедет в Москву на Парад Победы.
Вучич в декабре сообщил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на Парад Победы 9 мая.
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"Идут большие перемены. Мы следим за происходящим - усложняются вещи (вопросы - ред.) между США и Россией с одной и Украины и Европы с другой стороны. Если будет заключен мир до Пасхи (20 апреля - ред.), это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп", - цитирует Вучича портал издания "Вечерне новости".
Президент Сербии 19 ноября заявил, что если не произойдет "конца света", то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Вучич в середине декабря сообщил, что и премьер Словакии поедет на Парад Победы 9 мая в Москву.
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Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.