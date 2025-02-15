https://ria.ru/20250215/tramp-1999603911.html
Трамп унизил Европу всего за три дня, пишет Axios
Трамп унизил Европу всего за три дня, пишет Axios - РИА Новости, 16.02.2025
Трамп унизил Европу всего за три дня, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп унизил Европу всего за три дня, пишет портал Axios. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-15T19:10:00+03:00
2025-02-15T19:10:00+03:00
2025-02-16T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп унизил Европу всего за три дня, пишет портал Axios. "Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника США ошарашенным и оглушенным. Это произошло в течение трех коротких дней на этой неделе", - говорится в публикации портала. По мнению Axios, такой эффект на Европу произвели прямые переговоры между США и Россией без участия Киева и европейских стран, заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Европа должна взять ответственность за свою собственную безопасность, отказ от подписания финальной декларации на саммите по ИИ в Париже, а также объявление о введении ответных пошлин для тех стран, которые вводят пошлины на импорт из США. "Однако именно замечания (вице-президента США Джей-Ди) Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу стали переходом на личности", - отмечает портал. В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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https://ria.ru/20250215/britanija-1999599799.html
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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, пит хегсет, владимир путин, министерство обороны сша, мюнхенская конференция по безопасности, украина
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Владимир Путин, Министерство обороны США, Мюнхенская конференция по безопасности, Украина
Трамп унизил Европу всего за три дня, пишет Axios
Axios: Дональд Трамп ошеломил и унизил Европу всего за три дня