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СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA - РИА Новости, 15.02.2025
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14:09 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/tramp-1999567894.html
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA - РИА Новости, 15.02.2025
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA
Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:09:00+03:00
2025-02-15T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает телеканал CNN. "Чиновники администрации Трампа уволили более 300 сотрудников в четверг вечером из национального агентства ядерной безопасности, которому поручено управлять ядерными запасами страны", - говорится в публикации. Представитель министерства энергетики опроверг информацию о количества уволенных, сообщив, что "менее 50 человек" были "уволены" из NNSA, Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа вынуждает уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA

CNN: из агентства по ядерной безопасности США уволили более 300 сотрудников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает телеканал CNN.
"Чиновники администрации Трампа уволили более 300 сотрудников в четверг вечером из национального агентства ядерной безопасности, которому поручено управлять ядерными запасами страны", - говорится в публикации.
Представитель министерства энергетики опроверг информацию о количества уволенных, сообщив, что "менее 50 человек" были "уволены" из NNSA,
Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа вынуждает уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров.
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