https://ria.ru/20250215/tramp-1999567894.html
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA - РИА Новости, 15.02.2025
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA
Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:09:00+03:00
2025-02-15T14:09:00+03:00
2025-02-15T14:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает телеканал CNN. "Чиновники администрации Трампа уволили более 300 сотрудников в четверг вечером из национального агентства ядерной безопасности, которому поручено управлять ядерными запасами страны", - говорится в публикации. Представитель министерства энергетики опроверг информацию о количества уволенных, сообщив, что "менее 50 человек" были "уволены" из NNSA, Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа вынуждает уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров.
https://ria.ru/20250206/ssha-1997638412.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA
CNN: из агентства по ядерной безопасности США уволили более 300 сотрудников