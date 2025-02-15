https://ria.ru/20250215/tramp-1999567894.html

СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA

СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA - РИА Новости, 15.02.2025

СМИ: администрация Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA

Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:09:00+03:00

2025-02-15T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает телеканал CNN. "Чиновники администрации Трампа уволили более 300 сотрудников в четверг вечером из национального агентства ядерной безопасности, которому поручено управлять ядерными запасами страны", - говорится в публикации. Представитель министерства энергетики опроверг информацию о количества уволенных, сообщив, что "менее 50 человек" были "уволены" из NNSA, Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа вынуждает уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров.

https://ria.ru/20250206/ssha-1997638412.html

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в мире, сша, дональд трамп