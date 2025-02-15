https://ria.ru/20250215/tramp-1999523456.html

Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции

Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции - РИА Новости, 15.02.2025

Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции

Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении конституции за решение... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:08:00+03:00

2025-02-15T06:08:00+03:00

2025-02-15T06:08:00+03:00

в мире

сша

индия

флорида

дональд трамп

нарендра моди

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149151/73/1491517305_0:92:5472:3170_1920x0_80_0_0_5277268858a19371871dc7bb5763aaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки". "Действия администрации рассматриваются журналистами как нарушение первой поправки конституции США - попытка правительства диктовать новостной компании, что именно публиковать, под угрозой возмездия", - говорится в публикации агентства. Издание сообщает, что Белый дом в пятницу запретил репортеру и фотографу Ассошиэйтед Пресс подняться на борт президентского самолета, который позднее вылетел с военной базы Эндрюс во Флориду. "Репортеры из пресс-пула, которым разрешили подняться на борт, отправили журналистам AP фотографии карточек с их именами и надписью "Добро пожаловать на борт" на пустых местах", - отмечает американское СМИ и называет инцидент "значительной эскалацией" со стороны властей. Там также пожаловались на то, что за последние дни администрация Трампа ограничила доступ журналистам AP к серии мероприятий с участием президента, включая общение главы государства с журналистами в Овальном кабинете и пресс-конференцию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Репортеры и фотографы AP путешествуют с президентом практически везде как часть пресс-пула, делают это десятилетиями", - отметили в агентстве. В пятницу журналистов Ассошиэйтед Пресс также не пустили на церемонию подписания Трампом исполнительных указов и общение с пресс-пулом в Овальном кабинете. В тот же день замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович заявил, что Ассошиэйтед Пресс частично ограничили доступ в Белый дом за отказ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" в соответствии с недавним указом Трампа. Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html

https://ria.ru/20250130/meksika-1996489384.html

https://ria.ru/20250215/tramp-1999516579.html

сша

индия

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, индия, флорида, дональд трамп, нарендра моди, илон маск