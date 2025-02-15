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Свой расчет: Россия и Китай лишают Запад ключевого товара - РИА Новости, 15.02.2025
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08:00 15.02.2025 (обновлено: 08:02 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/titan-1999073542.html
Свой расчет: Россия и Китай лишают Запад ключевого товара
Свой расчет: Россия и Китай лишают Запад ключевого товара - РИА Новости, 15.02.2025
Свой расчет: Россия и Китай лишают Запад ключевого товара
Пока в ЕС с опаской ожидают ограничения Кремлем импорта стратегических металлов, торговля с ключевыми партнерами Москвы расширяется. В частности, в 2024-м резко РИА Новости, 15.02.2025
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экономика
технологии
россия
сша
китай
airbus
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Елена Савельева. Пока в ЕС с опаской ожидают ограничения Кремлем импорта стратегических металлов, торговля с ключевыми партнерами Москвы расширяется. В частности, в 2024-м резко выросли продажи титана в Китай. С чем это связано и чего боятся на Западе — в материале РИА Новости.Емкий рынокПо данным Главного таможенного управления КНР, в минувшем году из России поступило 3700 тонн титана, на 44% больше, чем в 2023-м. В денежном выражении это около 89 миллионов долларов.Китай — мировой лидер по производству губчатого титана, первичного металлургического сырья. Пекин контролирует около трети глобального рынка. Однако готовой продукции не хватает."Китайская индустрия заинтересована главным образом в закупках плоского и сортового титанового проката. Производство губки не поспевает за выпуском полуфабрикатов в силу ряда ограничений. Например, периодической нехватки электроэнергии из-за остановки угольных электростанций по экологическим соображениям", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Россия давно переориентировала экспортные потоки на азиатские рынки, и титановая промышленность не стала исключением. Этот металл нужен в авиастроении, энергетике, химической отрасли, при изготовлении электроники. Для высоких технологий требуются более сложные сплавы, которые как раз и предлагает Россия. И китайским компаниям усиление геополитического сотрудничества по этому направлению очень выгодно, отмечает Руслан Пичугин, эксперт в сфере частных инвестиций.Сомнительные решенияВ США от российского титана уже отказались, к запрету подталкивают и ЕС. Раньше Москва обеспечивала этим металлом американскую Boeing на треть, европейскую Airbus — почти на 50%.Американцы практически соскочили с российской "титановой иглы" еще в 2022-м. Европейцы же хоть и сократили закупки на 20%, до 6410 тонн, — все равно закупают очень много. В 2023-м импортировали на 671 миллион долларов, это четвертый результат среди крупнейших поставщиков, указывает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России.Пытались отчасти заместить как раз китайской продукцией, но не очень удачно.США, переключившись на китайские аналоги невысокого качества, получили в 2024-м громкий скандал с контрафактными деталями самолетов Boeing. Под раздачу попал и Airbus, напоминает Хазанов.Хотя Китай и считается потенциальной альтернативой как крупнейший в мире производитель титановой губки, продукция оттуда не вполне соответствует требованиям аэрокосмической отрасли. Поставщика уличили в браке.Как показало расследование Федерального управления гражданской авиации США, материал, приобретенный у малоизвестной китайской компании, продавался по поддельным документам и использовался в самолетах обеих ведущих корпораций.Если Европа под давлением Вашингтона все же решится на секторальные санкции, долгосрочных последствий не избежать."Пострадает все европейское авиационное двигателестроение, альтернативу вряд ли найдут. А в условиях торговой войны Пекина с Вашингтоном и Брюсселем, нужные объемы поставок не удастся обеспечить ни в КНР, ни в Казахстане или Японии", — подчеркивает Хазанов.Проблемы возникнут также в химической и медицинской отраслях. Европе, пережившей резкий промышленный спад из-за энергокризиса, это совершенно ни к чему.Альтернативы естьБолее того, в середине 2024-го Запад предупреждали: Москва может сама сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля. Наиболее вероятным вариантом аналитики сочли лицензирование поставок. Западным компаниям станет еще сложнее, а цены взлетят.Для России же альтернатив предостаточно. Во-первых, огромный спрос в КНР. Китайская корпорация Comac, набрав много заказов на свои лайнеры, планирует удвоить производство и вступить в прямую конкуренцию с Boeing и Airbus. Титан однозначно ей понадобится, отмечает Хазанов.Перспективные растущие рынки — Индия и Южная Корея. Там с титановыми полуфабрикатами полагаются в основном на импорт. В этом же списке — Турция, Вьетнам, страны Ближнего Востока, Латинской Америки.Наконец, внутри страны хорошие перспективы в связи с ожидаемым в ближайшие годы подъемом национальной авиаотрасли.
https://ria.ru/20250204/drevesina-1997132877.html
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экономика, технологии, россия, сша, китай, airbus, евросоюз
Экономика, Технологии, Россия, США, Китай, Airbus, Евросоюз
Свой расчет: Россия и Китай лишают Запад ключевого товара

Поставки российского титана в Китай выросли на 44 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТитановый завод ОАО "Корпорации "ВСМПО-Ависма"
Титановый завод ОАО Корпорации ВСМПО-Ависма - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Титановый завод ОАО "Корпорации "ВСМПО-Ависма"
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Елена Савельева. Пока в ЕС с опаской ожидают ограничения Кремлем импорта стратегических металлов, торговля с ключевыми партнерами Москвы расширяется. В частности, в 2024-м резко выросли продажи титана в Китай. С чем это связано и чего боятся на Западе — в материале РИА Новости.

Емкий рынок

По данным Главного таможенного управления КНР, в минувшем году из России поступило 3700 тонн титана, на 44% больше, чем в 2023-м. В денежном выражении это около 89 миллионов долларов.
Китай — мировой лидер по производству губчатого титана, первичного металлургического сырья. Пекин контролирует около трети глобального рынка. Однако готовой продукции не хватает.
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"Китайская индустрия заинтересована главным образом в закупках плоского и сортового титанового проката. Производство губки не поспевает за выпуском полуфабрикатов в силу ряда ограничений. Например, периодической нехватки электроэнергии из-за остановки угольных электростанций по экологическим соображениям", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Россия давно переориентировала экспортные потоки на азиатские рынки, и титановая промышленность не стала исключением.
Этот металл нужен в авиастроении, энергетике, химической отрасли, при изготовлении электроники. Для высоких технологий требуются более сложные сплавы, которые как раз и предлагает Россия. И китайским компаниям усиление геополитического сотрудничества по этому направлению очень выгодно, отмечает Руслан Пичугин, эксперт в сфере частных инвестиций.
© AP Photo / Eugene HoshikoСталелитейное производство в Китае
Сталелитейное производство в Китае - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Сталелитейное производство в Китае

Сомнительные решения

В США от российского титана уже отказались, к запрету подталкивают и ЕС. Раньше Москва обеспечивала этим металлом американскую Boeing на треть, европейскую Airbus — почти на 50%.
Американцы практически соскочили с российской "титановой иглы" еще в 2022-м. Европейцы же хоть и сократили закупки на 20%, до 6410 тонн, — все равно закупают очень много. В 2023-м импортировали на 671 миллион долларов, это четвертый результат среди крупнейших поставщиков, указывает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России.
Пытались отчасти заместить как раз китайской продукцией, но не очень удачно.
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США, переключившись на китайские аналоги невысокого качества, получили в 2024-м громкий скандал с контрафактными деталями самолетов Boeing. Под раздачу попал и Airbus, напоминает Хазанов.
Хотя Китай и считается потенциальной альтернативой как крупнейший в мире производитель титановой губки, продукция оттуда не вполне соответствует требованиям аэрокосмической отрасли. Поставщика уличили в браке.
Как показало расследование Федерального управления гражданской авиации США, материал, приобретенный у малоизвестной китайской компании, продавался по поддельным документам и использовался в самолетах обеих ведущих корпораций.
Если Европа под давлением Вашингтона все же решится на секторальные санкции, долгосрочных последствий не избежать.
"Пострадает все европейское авиационное двигателестроение, альтернативу вряд ли найдут. А в условиях торговой войны Пекина с Вашингтоном и Брюсселем, нужные объемы поставок не удастся обеспечить ни в КНР, ни в Казахстане или Японии", — подчеркивает Хазанов.
Проблемы возникнут также в химической и медицинской отраслях. Европе, пережившей резкий промышленный спад из-за энергокризиса, это совершенно ни к чему.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГотовые титановые детали для самолетов "Боинг" (Boeing)
Готовые титановые детали для самолетов Боинг (Boeing) - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Готовые титановые детали для самолетов "Боинг" (Boeing)

Альтернативы есть

Более того, в середине 2024-го Запад предупреждали: Москва может сама сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля. Наиболее вероятным вариантом аналитики сочли лицензирование поставок. Западным компаниям станет еще сложнее, а цены взлетят.
Для России же альтернатив предостаточно. Во-первых, огромный спрос в КНР. Китайская корпорация Comac, набрав много заказов на свои лайнеры, планирует удвоить производство и вступить в прямую конкуренцию с Boeing и Airbus. Титан однозначно ей понадобится, отмечает Хазанов.
Перспективные растущие рынки — Индия и Южная Корея. Там с титановыми полуфабрикатами полагаются в основном на импорт. В этом же списке — Турция, Вьетнам, страны Ближнего Востока, Латинской Америки.
Наконец, внутри страны хорошие перспективы в связи с ожидаемым в ближайшие годы подъемом национальной авиаотрасли.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочий в цехе ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Рабочий в цехе ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочий в цехе ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
 
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