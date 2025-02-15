https://ria.ru/20250215/telo-1999626447.html

В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака - РИА Новости, 15.02.2025

В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом, поиски второго продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:19:00+03:00

2025-02-15T23:19:00+03:00

2025-02-15T23:19:00+03:00

россия

калининградская область

алексей беспрозванных

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 15 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом, поиски второго продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. На озере Марийское Нижнее в Славском районе рыбаки провалились под лед. Выбраться самостоятельно они не смогли. "Спасатели МЧС России обнаружили тело одного из рыбаков. Его извлекли из воды и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении. В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в Telegram-канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед.

https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html

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россия

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россия, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия