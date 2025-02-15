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В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака - РИА Новости, 15.02.2025
В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом, поиски второго продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:19:00+03:00
2025-02-15T23:19:00+03:00
2025-02-15T23:19:00+03:00
россия
калининградская область
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, которые провалились под лед на озере под Калининградом, поиски второго продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. На озере Марийское Нижнее в Славском районе рыбаки провалились под лед. Выбраться самостоятельно они не смогли. "Спасатели МЧС России обнаружили тело одного из рыбаков. Его извлекли из воды и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении. В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в Telegram-канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед.
https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html
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россия, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Калининградской области нашли тело провалившегося под лед рыбака
Спасатели нашли тело рыбака, провалившегося под лед в Калининградской области