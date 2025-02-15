https://ria.ru/20250215/telekompanija-1999569482.html
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание - РИА Новости, 15.02.2025
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание
Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:20:00+03:00
2025-02-15T14:20:00+03:00
2025-02-15T14:20:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал. "Финансовый кризис, искусственно спровоцированный соучредителем "Мтавари архи" Зазой Окуашвили, вынудил нас приостановить все прямые трансляции… На данном этапе у нас больше нет средств для ежедневного оперирования",- говорится в заявлении СМИ. По данным ТВ, в число программ, которые не будут транслироваться, вошли информационные выпуски. На данном этапе телевидение показывает лишь заранее записанные шоу. "Мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативные средства для восстановления полноценного эфира", - подчеркнули на телеканале. Окуашвили пока не комментировал ситуацию.
https://ria.ru/20241204/oppozitsiya-1987367778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание
Грузинское ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание из-за финансового кризиса
ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал.
«
"Финансовый кризис, искусственно спровоцированный соучредителем "Мтавари архи" Зазой Окуашвили, вынудил нас приостановить все прямые трансляции… На данном этапе у нас больше нет средств для ежедневного оперирования",- говорится в заявлении СМИ.
По данным ТВ, в число программ, которые не будут транслироваться, вошли информационные выпуски. На данном этапе телевидение показывает лишь заранее записанные шоу.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативные средства для восстановления полноценного эфира", - подчеркнули на телеканале.
Окуашвили пока не комментировал ситуацию.