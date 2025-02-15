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Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание - РИА Новости, 15.02.2025
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14:20 15.02.2025
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Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание - РИА Новости, 15.02.2025
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание
Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:20:00+03:00
2025-02-15T14:20:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал. "Финансовый кризис, искусственно спровоцированный соучредителем "Мтавари архи" Зазой Окуашвили, вынудил нас приостановить все прямые трансляции… На данном этапе у нас больше нет средств для ежедневного оперирования",- говорится в заявлении СМИ. По данным ТВ, в число программ, которые не будут транслироваться, вошли информационные выпуски. На данном этапе телевидение показывает лишь заранее записанные шоу. "Мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативные средства для восстановления полноценного эфира", - подчеркнули на телеканале. Окуашвили пока не комментировал ситуацию.
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в мире, грузия
В мире, Грузия
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание

Грузинское ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание из-за финансового кризиса

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал.
«
"Финансовый кризис, искусственно спровоцированный соучредителем "Мтавари архи" Зазой Окуашвили, вынудил нас приостановить все прямые трансляции… На данном этапе у нас больше нет средств для ежедневного оперирования",- говорится в заявлении СМИ.
По данным ТВ, в число программ, которые не будут транслироваться, вошли информационные выпуски. На данном этапе телевидение показывает лишь заранее записанные шоу.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативные средства для восстановления полноценного эфира", - подчеркнули на телеканале.
Окуашвили пока не комментировал ситуацию.
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