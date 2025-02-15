https://ria.ru/20250215/telekompanija-1999569482.html

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание - РИА Новости, 15.02.2025

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание

Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:20:00+03:00

2025-02-15T14:20:00+03:00

2025-02-15T14:20:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 15 фев - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" приостановила вещание из-за финансового кризиса, сообщает телеканал. "Финансовый кризис, искусственно спровоцированный соучредителем "Мтавари архи" Зазой Окуашвили, вынудил нас приостановить все прямые трансляции… На данном этапе у нас больше нет средств для ежедневного оперирования",- говорится в заявлении СМИ. По данным ТВ, в число программ, которые не будут транслироваться, вошли информационные выпуски. На данном этапе телевидение показывает лишь заранее записанные шоу. "Мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативные средства для восстановления полноценного эфира", - подчеркнули на телеканале. Окуашвили пока не комментировал ситуацию.

https://ria.ru/20241204/oppozitsiya-1987367778.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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