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В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь - РИА Новости, 15.02.2025
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12:47 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/sud-1999558232.html
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь - РИА Новости, 15.02.2025
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь
Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:47:00+03:00
2025-02-15T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", - сказали в суде. Срок ареста установлен на два месяца. По версии следствия, в одной из квартир на улице 3-я Парковая она за денежное вознаграждение в одну тысячу долларов продала свою новорожденную дочь, родившуюся 1 февраля.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь

Суд арестовал женщину за попытку продать новорожденную дочь за тысячу долларов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", - сказали в суде.
Срок ареста установлен на два месяца.
По версии следствия, в одной из квартир на улице 3-я Парковая она за денежное вознаграждение в одну тысячу долларов продала свою новорожденную дочь, родившуюся 1 февраля.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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