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В США забили тревогу из-за действий Киева в районе ЗАЭС - РИА Новости, 15.02.2025
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22:17 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ssha-1999621769.html
В США забили тревогу из-за действий Киева в районе ЗАЭС
В США забили тревогу из-за действий Киева в районе ЗАЭС - РИА Новости, 15.02.2025
В США забили тревогу из-за действий Киева в районе ЗАЭС
Западные лидеры понесут ответственность за катастрофу в районе ЗАЭС, если не помешают провокациям киевского режима, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:17:00+03:00
2025-02-15T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные лидеры понесут ответственность за катастрофу в районе ЗАЭС, если не помешают провокациям киевского режима, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Они будут привлечены к ответственности за катастрофу, которая последует, если они ничего не сделают, чтобы остановить это безумие в Киеве", — написал он.По словам офицера, Владимира Зеленский уже неоднократно отдавал приказ атковать испекторов ООН, направлявшихся к станции. Помимо этого, утверждает Макгрегор, руководство ВСУ разрабатывает план атаки на АЭС в случае обвала фронта.Как сообщило Минобороны России, ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭСВ пятницу, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, украинская власть не гнушается заниматься этим.Как заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, представители киевского режима все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами" и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. По ее мнению, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной безопасности.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573118.html
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Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ
В Минобороны говорят, что со своей стороны выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины".
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в мире, россия, владимир зеленский, мария захарова, москва, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Москва, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина
В США забили тревогу из-за действий Киева в районе ЗАЭС

Макгрегор: западные лидеры понесут ответственность за провокации Киева на ЗАЭС

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные лидеры понесут ответственность за катастрофу в районе ЗАЭС, если не помешают провокациям киевского режима, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Они будут привлечены к ответственности за катастрофу, которая последует, если они ничего не сделают, чтобы остановить это безумие в Киеве", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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По словам офицера, Владимира Зеленский уже неоднократно отдавал приказ атковать испекторов ООН, направлявшихся к станции. Помимо этого, утверждает Макгрегор, руководство ВСУ разрабатывает план атаки на АЭС в случае обвала фронта.
Как сообщило Минобороны России, ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭС
В пятницу, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, украинская власть не гнушается заниматься этим.
Как заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, представители киевского режима все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами" и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. По ее мнению, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной безопасности.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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