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Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине

Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине

Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни, сообщает издание... РИА Новости, 15.02.2025

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни, сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники. "Высокопоставленные должностные лица администрации (президента США Дональда) Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками", - пишет газета. По данным газеты, советник по национальной безопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.

https://ria.ru/20250215/lavrov-1999620755.html

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саудовская аравия

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