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Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ssha-1999621119.html
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине
Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни, сообщает издание... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:12:00+03:00
2025-02-15T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
саудовская аравия
марко рубио
стив уиткофф
кит келлог
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни, сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники. "Высокопоставленные должностные лица администрации (президента США Дональда) Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками", - пишет газета. По данным газеты, советник по национальной безопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
https://ria.ru/20250215/lavrov-1999620755.html
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, марко рубио, стив уиткофф, кит келлог, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Кит Келлог, Россия
Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине

Politico: политики США отправились в Эр-Рияд для переговоров по Украине

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни, сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники.
"Высокопоставленные должностные лица администрации (президента США Дональда) Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками", - пишет газета.
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Вчера, 22:05
По данным газеты, советник по национальной безопасности Майк Вальц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.
По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСаудовская АравияМарко РубиоСтив УиткоффКит КеллогРоссия
 
 
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