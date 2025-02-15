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Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США - РИА Новости, 15.02.2025
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19:24 15.02.2025 (обновлено: 20:51 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/ssha-1999604938.html
Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США
Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США - РИА Новости, 15.02.2025
Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США
Представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения РИА Новости, 15.02.2025
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саудовская аравия
в мире
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сша
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения прекращения конфликта на Украине, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для возможного саммита лидеров уже в конце месяца", — говорится в публикации.Как отмечает источник, детали встречи и список участников все еще уточняются. Сейчас цель заключается в том, чтобы согласовать дату до начала священного месяца Рамадан, пояснило агентство.Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Соединенных Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что три государства на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html
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саудовская аравия, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
Саудовская Аравия, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США

Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии в конце февраля

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения прекращения конфликта на Украине, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для возможного саммита лидеров уже в конце месяца", — говорится в публикации.
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Как отмечает источник, детали встречи и список участников все еще уточняются. Сейчас цель заключается в том, чтобы согласовать дату до начала священного месяца Рамадан, пояснило агентство.

В России в 2025 году Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 1 марта, а последний продлится до вечера 29 марта.

Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Соединенных Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что три государства на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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