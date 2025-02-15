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Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США

Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США - РИА Новости, 15.02.2025

Bloomberg: в Саудовской Аравии начнут подготовку к саммиту России и США

Представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения РИА Новости, 15.02.2025

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саудовская аравия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения прекращения конфликта на Украине, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для возможного саммита лидеров уже в конце месяца", — говорится в публикации.Как отмечает источник, детали встречи и список участников все еще уточняются. Сейчас цель заключается в том, чтобы согласовать дату до начала священного месяца Рамадан, пояснило агентство.Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Соединенных Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что три государства на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html

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россия

сша

украина

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