https://ria.ru/20250215/ssha-1999569759.html

Появились новые подробности по делу об авиакатастрофе в Вашингтоне

Появились новые подробности по делу об авиакатастрофе в Вашингтоне - РИА Новости, 15.02.2025

Появились новые подробности по делу об авиакатастрофе в Вашингтоне

Экипаж военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном в конце января, мог не услышать указание авиадиспетчера пройти... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:21:00+03:00

2025-02-15T14:21:00+03:00

2025-02-15T15:30:00+03:00

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экипаж военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном в конце января, мог не услышать указание авиадиспетчера пройти позади авиалайнера, сообщил телеканал CBS со ссылкой на следователей."Экипаж армейского вертолета Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с самолетом American Airlines над Вашингтоном, округ Колумбия, и упавшего в реку Потомак, мог не услышать указаний авиадиспетчера пройти позади самолета", — указано в материале.Поступившее за 17 секунд до столкновения указание авиадиспетчера было слышно на бортовых самописцах обоих воздушных судов. По данным телеканала, следователи полагают, что экипаж Black Hawk не услышал указание пройти позади самолета, так как прямо в этот момент экипаж вертолета нажал клавишу микрофона. В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета были три человека. Все они погибли. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) ранее сообщала, что диспетчерская смена на момент столкновения была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Как уточнил позднее телеканал NBC, руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше.

https://ria.ru/20250205/aviakatastrofa-1997407630.html

https://ria.ru/20250131/faa-1996719756.html

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в мире, сша, колумбия, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном