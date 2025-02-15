https://ria.ru/20250215/ssha-1999524380.html
Ассошиэйтед Пресс исключили из выездного пресс-пула
Ассошиэйтед Пресс исключили из выездного пресс-пула - РИА Новости, 15.02.2025
Ассошиэйтед Пресс исключили из выездного пресс-пула
Администрация президента США Дональда Трампа исключила американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) из состава выездного пресс-пула,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:24:00+03:00
2025-02-15T06:24:00+03:00
2025-02-15T06:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа исключила американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства. Как следует из распространенного графика Трампа на субботу, его будут сопровождать только два информационных агентства - Рейтер и Блумберг. В то же время еще в пятницу в состав выездного пула Белого дома входило и Ассошиэйтед Пресс, которое традиционно являлось третьим изданием, помимо указанных двух. Из телеканалов Трампа на выезде сопровождает Fox News, из печатных изданий - New York Post, а из радио - Би-Би-Си. Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки". Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html
https://ria.ru/20250215/tramp-1999523456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, илон маск, би-би-си, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Илон Маск, Би-би-си, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Ассошиэйтед Пресс исключили из выездного пресс-пула
Администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из состава выездного пресс-пула
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа исключила американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства.
Как следует из распространенного графика Трампа на субботу, его будут сопровождать только два информационных агентства - Рейтер и Блумберг. В то же время еще в пятницу в состав выездного пула Белого дома входило и Ассошиэйтед Пресс, которое традиционно являлось третьим изданием, помимо указанных двух.
Из телеканалов Трампа на выезде сопровождает Fox News, из печатных изданий - New York Post, а из радио - Би-Би-Си.
Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки".
Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.
Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.