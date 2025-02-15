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Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки - РИА Новости, 15.02.2025
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02:52 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ssha-1999515474.html
Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки
Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки - РИА Новости, 15.02.2025
Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки
Белый дом по случаю Дня святого Валентина в социальной сети Х "поздравил" нелегальных мигрантов стихотворением, в котором пригрозил им депортацией. РИА Новости, 15.02.2025
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Белый дом по случаю Дня святого Валентина в социальной сети Х "поздравил" нелегальных мигрантов стихотворением, в котором пригрозил им депортацией. "Розы красные, фиалки синие. Если пересечете границу нелегально, вы будете депортированы", – говорится в валентинке, опубликованной на официальной странице Белого дома. Это послание было подкреплено изображениями суровых лиц президента США Дональда Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Ранее Хоман заявил, что с 20 января в США было задержано около 14 тысяч нелегальных мигрантов. При этом после возвращения Трампа на пост президента число случаев незаконного пересечения американской границы сократилось на 92%. По данным New York Post, в феврале пограничная служба США задерживает в среднем 359 нелегальных мигрантов в день, что на 90% меньше, чем в начале 2023 года. Если эта тенденция сохранится, то этот месяц станет рекордным по снижению нелегальной миграции в стране за последние 60 лет.
https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки

Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи стихотворения на валентинке

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Белый дом по случаю Дня святого Валентина в социальной сети Х "поздравил" нелегальных мигрантов стихотворением, в котором пригрозил им депортацией.
"Розы красные, фиалки синие. Если пересечете границу нелегально, вы будете депортированы", – говорится в валентинке, опубликованной на официальной странице Белого дома.
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США мигранты боятся выходить на работу
Вчера, 16:53
Это послание было подкреплено изображениями суровых лиц президента США Дональда Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана.
Ранее Хоман заявил, что с 20 января в США было задержано около 14 тысяч нелегальных мигрантов. При этом после возвращения Трампа на пост президента число случаев незаконного пересечения американской границы сократилось на 92%. По данным New York Post, в феврале пограничная служба США задерживает в среднем 359 нелегальных мигрантов в день, что на 90% меньше, чем в начале 2023 года. Если эта тенденция сохранится, то этот месяц станет рекордным по снижению нелегальной миграции в стране за последние 60 лет.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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