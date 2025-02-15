Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки
Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи стихотворения на валентинке
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Белый дом по случаю Дня святого Валентина в социальной сети Х "поздравил" нелегальных мигрантов стихотворением, в котором пригрозил им депортацией.
"Розы красные, фиалки синие. Если пересечете границу нелегально, вы будете депортированы", – говорится в валентинке, опубликованной на официальной странице Белого дома.
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Это послание было подкреплено изображениями суровых лиц президента США Дональда Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана.
Ранее Хоман заявил, что с 20 января в США было задержано около 14 тысяч нелегальных мигрантов. При этом после возвращения Трампа на пост президента число случаев незаконного пересечения американской границы сократилось на 92%. По данным New York Post, в феврале пограничная служба США задерживает в среднем 359 нелегальных мигрантов в день, что на 90% меньше, чем в начале 2023 года. Если эта тенденция сохранится, то этот месяц станет рекордным по снижению нелегальной миграции в стране за последние 60 лет.
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