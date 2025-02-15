https://ria.ru/20250215/ssha-1999515474.html

Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки

Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки - РИА Новости, 15.02.2025

Белый дом пригрозил мигрантам депортацией при помощи валентинки

Белый дом по случаю Дня святого Валентина в социальной сети Х "поздравил" нелегальных мигрантов стихотворением, в котором пригрозил им депортацией. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T02:52:00+03:00

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2025-02-15T02:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Белый дом по случаю Дня святого Валентина в социальной сети Х "поздравил" нелегальных мигрантов стихотворением, в котором пригрозил им депортацией. "Розы красные, фиалки синие. Если пересечете границу нелегально, вы будете депортированы", – говорится в валентинке, опубликованной на официальной странице Белого дома. Это послание было подкреплено изображениями суровых лиц президента США Дональда Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Ранее Хоман заявил, что с 20 января в США было задержано около 14 тысяч нелегальных мигрантов. При этом после возвращения Трампа на пост президента число случаев незаконного пересечения американской границы сократилось на 92%. По данным New York Post, в феврале пограничная служба США задерживает в среднем 359 нелегальных мигрантов в день, что на 90% меньше, чем в начале 2023 года. Если эта тенденция сохранится, то этот месяц станет рекордным по снижению нелегальной миграции в стране за последние 60 лет.

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп