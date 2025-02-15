https://ria.ru/20250215/spiker-1999598634.html
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене
Спикер сейма Польши, кандидат в президенты Шимон Холовня резко раскритиковал выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:20:00+03:00
2025-02-15T18:20:00+03:00
2025-02-15T18:20:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Спикер сейма Польши, кандидат в президенты Шимон Холовня резко раскритиковал выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что Европе не нужен "ни учитель, ни духовник". В пятницу, выступая в Мюнхене Вэнс среди прочего заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы, а главная угроза - внутри, что кризис Европы является следствием ее собственных решений. "Я слушал его выступление как выступление публициста, писателя, мыслителя. Я бы не хотел относиться к нему как к выступлению политика, ибо если бы я должен был выслушать такие размышления в качестве выступления политика, то сказал бы господину вице-президенту Вэнсу, что нам не нужен учитель, отец, духовник, кто-то, кто приедет и будет нам рассказывать, как мы должны жить, что мы должны делать, чтобы было так как кому-то нравится", - заявил Холовня журналистам. Ему также не нравится отношение к Европе со стороны американского миллиардера Илона Маска. "Нам не нужны крики Илона Маска "Make Europe Great Again", ибо Европа уже великая. Европа является лучшим местом для жизни", - сказал Холовня. При этом он высказал недовольство тем, что в США не воспринимают Европейский союз как единое целое. "Мы предлагаем партнерство, дружбу, исполнение обязательств и союз ценностей. Не пытайтесь делить Европу на хорошую Польшу и плохую Германию. Мы на это не купимся", - сказал спикер польского сейма. "У меня такое впечатление, что кто-то, кто не знает истории Европы, не знает на скольких кровавых войнах она была построена, должен воздержаться от слишком далеко идущих попыток давать советы", - заключил он.
https://ria.ru/20250215/vens-1999588750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, польша, сша, илон маск, мюнхен, джеймс дэвид вэнс
В мире, Европа, Польша, США, Илон Маск, Мюнхен, Джеймс Дэвид Вэнс
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене
Спикер сейма Польши заявил в адрес Вэнса, что Европе не нужен учитель и духовник