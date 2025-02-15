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Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
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18:20 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/spiker-1999598634.html
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене
Спикер сейма Польши, кандидат в президенты Шимон Холовня резко раскритиковал выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:20:00+03:00
2025-02-15T18:20:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Спикер сейма Польши, кандидат в президенты Шимон Холовня резко раскритиковал выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что Европе не нужен "ни учитель, ни духовник". В пятницу, выступая в Мюнхене Вэнс среди прочего заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы, а главная угроза - внутри, что кризис Европы является следствием ее собственных решений. "Я слушал его выступление как выступление публициста, писателя, мыслителя. Я бы не хотел относиться к нему как к выступлению политика, ибо если бы я должен был выслушать такие размышления в качестве выступления политика, то сказал бы господину вице-президенту Вэнсу, что нам не нужен учитель, отец, духовник, кто-то, кто приедет и будет нам рассказывать, как мы должны жить, что мы должны делать, чтобы было так как кому-то нравится", - заявил Холовня журналистам. Ему также не нравится отношение к Европе со стороны американского миллиардера Илона Маска. "Нам не нужны крики Илона Маска "Make Europe Great Again", ибо Европа уже великая. Европа является лучшим местом для жизни", - сказал Холовня. При этом он высказал недовольство тем, что в США не воспринимают Европейский союз как единое целое. "Мы предлагаем партнерство, дружбу, исполнение обязательств и союз ценностей. Не пытайтесь делить Европу на хорошую Польшу и плохую Германию. Мы на это не купимся", - сказал спикер польского сейма. "У меня такое впечатление, что кто-то, кто не знает истории Европы, не знает на скольких кровавых войнах она была построена, должен воздержаться от слишком далеко идущих попыток давать советы", - заключил он.
https://ria.ru/20250215/vens-1999588750.html
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в мире, европа, польша, сша, илон маск, мюнхен, джеймс дэвид вэнс
В мире, Европа, Польша, США, Илон Маск, Мюнхен, Джеймс Дэвид Вэнс
Спикер сейма Польши раскритиковал выступление Вэнса в Мюнхене

Спикер сейма Польши заявил в адрес Вэнса, что Европе не нужен учитель и духовник

© AP Photo / Czarek SokolowskiСпикер сейма Польши Шимон Холовня
Спикер сейма Польши Шимон Холовня - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Спикер сейма Польши Шимон Холовня. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Спикер сейма Польши, кандидат в президенты Шимон Холовня резко раскритиковал выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что Европе не нужен "ни учитель, ни духовник".
В пятницу, выступая в Мюнхене Вэнс среди прочего заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы, а главная угроза - внутри, что кризис Европы является следствием ее собственных решений.
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"Я слушал его выступление как выступление публициста, писателя, мыслителя. Я бы не хотел относиться к нему как к выступлению политика, ибо если бы я должен был выслушать такие размышления в качестве выступления политика, то сказал бы господину вице-президенту Вэнсу, что нам не нужен учитель, отец, духовник, кто-то, кто приедет и будет нам рассказывать, как мы должны жить, что мы должны делать, чтобы было так как кому-то нравится", - заявил Холовня журналистам.
Ему также не нравится отношение к Европе со стороны американского миллиардера Илона Маска. "Нам не нужны крики Илона Маска "Make Europe Great Again", ибо Европа уже великая. Европа является лучшим местом для жизни", - сказал Холовня.
При этом он высказал недовольство тем, что в США не воспринимают Европейский союз как единое целое. "Мы предлагаем партнерство, дружбу, исполнение обязательств и союз ценностей. Не пытайтесь делить Европу на хорошую Польшу и плохую Германию. Мы на это не купимся", - сказал спикер польского сейма.
"У меня такое впечатление, что кто-то, кто не знает истории Европы, не знает на скольких кровавых войнах она была построена, должен воздержаться от слишком далеко идущих попыток давать советы", - заключил он.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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14 февраля, 18:28
 
В миреЕвропаПольшаСШАИлон МаскМюнхенДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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