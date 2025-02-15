https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520286.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ - РИА Новости, 15.02.2025

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ

Украинские формирования за сутки потеряли более 160 военнослужащих, танк, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:05:00+03:00

2025-02-15T05:05:00+03:00

2025-02-15T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

т-64

безопасность

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли более 160 военнослужащих, танк, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В течение суток противник потерял более 160 военнослужащих, танк Т-64, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, две станции радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, шесть пунктов управления БПЛА и 20 БПЛА, в том числе пять самолетного типа и девять тяжелых коптеров типа "Баба Яга", - сказал Гордеев. Он также отметил, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи в зоне СВО. "В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям механизированных бригад и бригад теробороны ВСУ в районах Бурлацкого, Новоселки, Днепроэнергии, Константинополя и Малиновки. Сорваны инженерные работы в районе Чаривного", - добавил представитель группировки.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, т-64, безопасность