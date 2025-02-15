Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520286.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ - РИА Новости, 15.02.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ
Украинские формирования за сутки потеряли более 160 военнослужащих, танк, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:05:00+03:00
2025-02-15T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
т-64
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b94447fd0089be93c052b6dfb6145b4c.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли более 160 военнослужащих, танк, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В течение суток противник потерял более 160 военнослужащих, танк Т-64, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, две станции радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, шесть пунктов управления БПЛА и 20 БПЛА, в том числе пять самолетного типа и девять тяжелых коптеров типа "Баба Яга", - сказал Гордеев. Он также отметил, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи в зоне СВО. "В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям механизированных бригад и бригад теробороны ВСУ в районах Бурлацкого, Новоселки, Днепроэнергии, Константинополя и Малиновки. Сорваны инженерные работы в районе Чаривного", - добавил представитель группировки.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7df62499d916d88d2abd7a4e01518882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, т-64, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Т-64, Безопасность
Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных, танк и шесть орудий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли более 160 военнослужащих, танк, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"В течение суток противник потерял более 160 военнослужащих, танк Т-64, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198, две станции радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, шесть пунктов управления БПЛА и 20 БПЛА, в том числе пять самолетного типа и девять тяжелых коптеров типа "Баба Яга", - сказал Гордеев.
Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
На Западе признали тотальный провал Украины
Вчера, 15:03
Он также отметил, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи в зоне СВО.
"В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям механизированных бригад и бригад теробороны ВСУ в районах Бурлацкого, Новоселки, Днепроэнергии, Константинополя и Малиновки. Сорваны инженерные работы в районе Чаривного", - добавил представитель группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныТ-64Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала