https://ria.ru/20250215/spectator-1999550985.html

"На части". СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта

"На части". СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 15.02.2025

"На части". СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта

После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война, пишет Spectator. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:46:00+03:00

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2025-02-15T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война, пишет Spectator."Не кажется надуманным, что очень скоро Украина может снова оказаться в состоянии войны, и на этот раз внутренней. Гражданская война разорвет страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий", — говорится в материале.В статье предупредили, что очередной конфликт в стране может произойти после возращения украинских военнослужащих без возможности обратно влиться в гражданское общество и найти работу.Кроме того, украинские политиков не уделяют достаточного внимания к благополучию ветеранов после возвращения с фронта, что, как подчеркивает автор статьи, может стать бомбой замедленного действия."Недавно принятый закон о легализации медицинского каннабиса для помощи страдающим от ПТСР кажется лишь пластырем на пулевом ранении. Действительно ли марихуана — это то, что нужно стране, которая и так уже наводнена контрабандным оружием?" — отметил обозреватель.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250215/senator-1999546134.html

https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html

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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, spectator, в мире