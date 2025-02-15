"На части". СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта
Spectator: после окончания конфликта на Украине может начаться гражданская война
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война, пишет Spectator.
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"Не кажется надуманным, что очень скоро Украина может снова оказаться в состоянии войны, и на этот раз внутренней. Гражданская война разорвет страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий", — говорится в материале.
В статье предупредили, что очередной конфликт в стране может произойти после возращения украинских военнослужащих без возможности обратно влиться в гражданское общество и найти работу.
Кроме того, украинские политиков не уделяют достаточного внимания к благополучию ветеранов после возвращения с фронта, что, как подчеркивает автор статьи, может стать бомбой замедленного действия.
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"Недавно принятый закон о легализации медицинского каннабиса для помощи страдающим от ПТСР кажется лишь пластырем на пулевом ранении. Действительно ли марихуана — это то, что нужно стране, которая и так уже наводнена контрабандным оружием?" — отметил обозреватель.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.