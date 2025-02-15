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В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева - РИА Новости, 15.02.2025
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17:20 15.02.2025 (обновлено: 17:27 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/spbgu-1999590095.html
В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева
В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева - РИА Новости, 15.02.2025
В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева
Памятную доску в честь известных выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководителей государства в разное время - Владимира... РИА Новости, 15.02.2025
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общество
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дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Памятную доску в честь известных выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководителей государства в разное время - Владимира Ленина, президента России Владимира Путина и замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева - открыли в вузе в субботу, сообщил СПбГУ. Согласно видео в Telegram-канале вуза, на памятной доске указаны даты окончания университета Ульяновым (Лениным, 1892 год), Путиным (1975 год) и Медведевым (1987 год). Также обозначены их должности в качестве руководителей государства (для Ленина - председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР / СССР, для Путина и Медведева - президент Российской Федерации). Отмечается, что Санкт-Петербургский университет сохраняет традицию установки памятных досок в честь выпускников уже более 100 лет. Первая такая доска была посвящена писателю Николаю Гоголю.
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общество, россия, рсфср, ссср, владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин, дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, РСФСР, СССР, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Санкт-Петербургский государственный университет
В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева

В СПбГУ открыли памятную доску в честь выпускников Ленина, Путина и Медведева

© Фото : пресс-служба вице-губернатора Санкт-ПетербургаПамятная доска в честь Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ)
Памятная доска в честь Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга
Памятная доска в честь Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Памятную доску в честь известных выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководителей государства в разное время - Владимира Ленина, президента России Владимира Путина и замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева - открыли в вузе в субботу, сообщил СПбГУ.
Согласно видео в Telegram-канале вуза, на памятной доске указаны даты окончания университета Ульяновым (Лениным, 1892 год), Путиным (1975 год) и Медведевым (1987 год). Также обозначены их должности в качестве руководителей государства (для Ленина - председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР / СССР, для Путина и Медведева - президент Российской Федерации).
Отмечается, что Санкт-Петербургский университет сохраняет традицию установки памятных досок в честь выпускников уже более 100 лет. Первая такая доска была посвящена писателю Николаю Гоголю.
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ОбществоРоссияРСФСРСССРВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Владимир ПутинДмитрий МедведевСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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