https://ria.ru/20250215/spbgu-1999590095.html

В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева

В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева - РИА Новости, 15.02.2025

В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева

Памятную доску в честь известных выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководителей государства в разное время - Владимира... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:20:00+03:00

2025-02-15T17:20:00+03:00

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общество

россия

рсфср

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владимир ленин (владимир ульянов)

владимир путин

дмитрий медведев

санкт-петербургский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Памятную доску в честь известных выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководителей государства в разное время - Владимира Ленина, президента России Владимира Путина и замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева - открыли в вузе в субботу, сообщил СПбГУ. Согласно видео в Telegram-канале вуза, на памятной доске указаны даты окончания университета Ульяновым (Лениным, 1892 год), Путиным (1975 год) и Медведевым (1987 год). Также обозначены их должности в качестве руководителей государства (для Ленина - председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР / СССР, для Путина и Медведева - президент Российской Федерации). Отмечается, что Санкт-Петербургский университет сохраняет традицию установки памятных досок в честь выпускников уже более 100 лет. Первая такая доска была посвящена писателю Николаю Гоголю.

https://ria.ru/20241219/putin-1990212978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, рсфср, ссср, владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин, дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет