В СПбГУ открыли памятную доску в честь Ленина, Путина и Медведева
В СПбГУ открыли памятную доску в честь выпускников Ленина, Путина и Медведева
© Фото : пресс-служба вице-губернатора Санкт-ПетербургаПамятная доска в честь Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ)
Памятная доска в честь Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Памятную доску в честь известных выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководителей государства в разное время - Владимира Ленина, президента России Владимира Путина и замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева - открыли в вузе в субботу, сообщил СПбГУ.
Согласно видео в Telegram-канале вуза, на памятной доске указаны даты окончания университета Ульяновым (Лениным, 1892 год), Путиным (1975 год) и Медведевым (1987 год). Также обозначены их должности в качестве руководителей государства (для Ленина - председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР / СССР, для Путина и Медведева - президент Российской Федерации).
Отмечается, что Санкт-Петербургский университет сохраняет традицию установки памятных досок в честь выпускников уже более 100 лет. Первая такая доска была посвящена писателю Николаю Гоголю.
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