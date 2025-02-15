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В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа - РИА Новости, 15.02.2025
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06:16 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/soskin-1999523834.html
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа - РИА Новости, 15.02.2025
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа
Владимир Зеленский хочет обвести вокруг пальца президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет обвести вокруг пальца президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленский пошел на кидок, чтобы прокинуть Трампа и его людей, это уже видно. Я так понимаю, что вот этот замысел змеиный уже раскрыт американцами, и они уже знают, что сделано", — рассказал эксперт.Он добавил, что перед перед началом Мюнхенской конференции по безопасности обязательно должна была случиться какая-то провокация."Она состоялась. Это так называемый дрон на Чернобыльский саркофаг", — отметил он.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что его нанес ударный дрон, а Киев попытался обвинить Москву, не приведя доказательств. Как подчеркнули в МИД России, провокация Украины показала, что атомные технологии в ее руках серьезно угрожают международному миру и безопасности. При этом в ведомстве напомнили, что уже не раз предупреждали о подготовке Киевом подобных преступлений.
https://ria.ru/20250215/kallas-1999515043.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, чернобыльская аэс
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чернобыльская АЭС
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа

Соскин: Зеленский хочет обмануть команду Трампа

© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет обвести вокруг пальца президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский пошел на кидок, чтобы прокинуть Трампа и его людей, это уже видно. Я так понимаю, что вот этот замысел змеиный уже раскрыт американцами, и они уже знают, что сделано", — рассказал эксперт.
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Он добавил, что перед перед началом Мюнхенской конференции по безопасности обязательно должна была случиться какая-то провокация.
"Она состоялась. Это так называемый дрон на Чернобыльский саркофаг", — отметил он.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что его нанес ударный дрон, а Киев попытался обвинить Москву, не приведя доказательств. Как подчеркнули в МИД России, провокация Украины показала, что атомные технологии в ее руках серьезно угрожают международному миру и безопасности. При этом в ведомстве напомнили, что уже не раз предупреждали о подготовке Киевом подобных преступлений.
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В миреСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЧернобыльская АЭС
 
 
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