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В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа - РИА Новости, 15.02.2025
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа
Владимир Зеленский хочет обвести вокруг пальца президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:16:00+03:00
2025-02-15T06:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет обвести вокруг пальца президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленский пошел на кидок, чтобы прокинуть Трампа и его людей, это уже видно. Я так понимаю, что вот этот замысел змеиный уже раскрыт американцами, и они уже знают, что сделано", — рассказал эксперт.Он добавил, что перед перед началом Мюнхенской конференции по безопасности обязательно должна была случиться какая-то провокация."Она состоялась. Это так называемый дрон на Чернобыльский саркофаг", — отметил он.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что его нанес ударный дрон, а Киев попытался обвинить Москву, не приведя доказательств. Как подчеркнули в МИД России, провокация Украины показала, что атомные технологии в ее руках серьезно угрожают международному миру и безопасности. При этом в ведомстве напомнили, что уже не раз предупреждали о подготовке Киевом подобных преступлений.
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В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чернобыльская АЭС
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа
Соскин: Зеленский хочет обмануть команду Трампа