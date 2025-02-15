https://ria.ru/20250215/sobstvennik-1999556186.html
Собственникам жилья грозит штраф при отказе от постановки мигрантов на учет
Собственникам жилья грозит штраф при отказе от постановки мигрантов на учет - РИА Новости, 15.02.2025
Собственникам жилья грозит штраф при отказе от постановки мигрантов на учет
Собственнику жилья грозит штраф до четырех тысяч рублей, если он откажется ставить на учет по месту пребывания арендатора-мигранта, сообщили в Главном... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:33:00+03:00
2025-02-15T12:33:00+03:00
2025-02-15T15:09:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Собственнику жилья грозит штраф до четырех тысяч рублей, если он откажется ставить на учет по месту пребывания арендатора-мигранта, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД. "Постановка иностранца на учет — это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до четырех тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.В управлении отметили, что миграционный учет по месту пребывания носит уведомительный характер и собственник обязан вовремя сообщить ведомству о вселении иностранца.При этом там также разъяснили, что существует два вида миграционного учета: по месту пребывания и регистрация по месту жительства. "В любом случае иностранец не имеет права регистрировать родственников (исключение — его дети и только в том случае, если они вместе живут), пересдавать недвижимость или распоряжаться ею", — подчеркнули в ГУВМ.Кроме того, собственник в любой момент может сообщить о прекращении аренды и снять мигранта с регистрации по месту жительства и с учета по месту пребывания. Также в ведомстве указали, что постановка на миграционный учет не приведет к дополнительным расходам для хозяина жилья.
https://ria.ru/20250213/mvd-1998989239.html
https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Собственникам жилья грозит штраф при отказе от постановки мигрантов на учет
Собственникам жилья грозит штраф в 4000 рублей за отказ ставить мигранта на учет
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Собственнику жилья грозит штраф до четырех тысяч рублей, если он откажется ставить на учет по месту пребывания арендатора-мигранта, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД.
«
"Постановка иностранца на учет — это обязанность собственника. Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до четырех тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.
В управлении отметили, что миграционный учет по месту пребывания носит уведомительный характер и собственник обязан вовремя сообщить ведомству о вселении иностранца.
При этом там также разъяснили, что существует два вида миграционного учета: по месту пребывания и регистрация по месту жительства.
«
"В любом случае иностранец не имеет права регистрировать родственников (исключение — его дети и только в том случае, если они вместе живут), пересдавать недвижимость или распоряжаться ею", — подчеркнули в ГУВМ.
Кроме того, собственник в любой момент может сообщить о прекращении аренды и снять мигранта с регистрации по месту жительства и с учета по месту пребывания.
Также в ведомстве указали, что постановка на миграционный учет не приведет к дополнительным расходам для хозяина жилья.