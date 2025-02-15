СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину
AP: некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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"Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работают над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией. <...> Европейцы начали изучать, какой тип силы им может понадобиться, примерно год назад, но чувство срочности возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти в обход них и, возможно, даже Украины, чтобы заключить сделку с Путиным", — указано в материале.
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Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. По данным агентства, подробности остаются скудными, но состав и роль сил будут продиктованы условиями мирного соглашения.
"Что очевидно, так это то, что европейцам будет сложно собрать крупные силы и они, безусловно, не смогут сделать это быстро", — пишет Ассошиэйтед Пресс.
Как заявил агентству глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, европейским союзникам "критически важно" понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать план. Так, если Москва и Киев сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то, по его словам, "для Европы не будет проблемой также присутствовать там", но если "конфликт будет все еще кипеть", это будет намного сложнее.
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"Мы находимся на очень ранней стадии", — добавил Певкур.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Британии Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах в соседней стране преждевременно.
В Москве ранее называли неприемлемым вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения. Президент Владимир Путин на прямой линии в декабре 2024 года подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.