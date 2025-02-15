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СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину - РИА Новости, 15.02.2025
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11:53 15.02.2025 (обновлено: 14:30 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/smi-1999551415.html
СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину
СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину - РИА Новости, 15.02.2025
СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину
Несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:53:00+03:00
2025-02-15T14:30:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
ханно певкур
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс. &quot;Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работают над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией. &lt;...&gt; Европейцы начали изучать, какой тип силы им может понадобиться, примерно год назад, но чувство срочности возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти в обход них и, возможно, даже Украины, чтобы заключить сделку с Путиным&quot;, — указано в материале.Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. По данным агентства, подробности остаются скудными, но состав и роль сил будут продиктованы условиями мирного соглашения. "Что очевидно, так это то, что европейцам будет сложно собрать крупные силы и они, безусловно, не смогут сделать это быстро", — пишет Ассошиэйтед Пресс. Как заявил агентству глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, европейским союзникам "критически важно" понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать план. Так, если Москва и Киев сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то, по его словам, "для Европы не будет проблемой также присутствовать там", но если "конфликт будет все еще кипеть", это будет намного сложнее. "Мы находимся на очень ранней стадии", — добавил Певкур. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Британии Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах в соседней стране преждевременно. В Москве ранее называли неприемлемым вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения. Президент Владимир Путин на прямой линии в декабре 2024 года подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301715.html
https://ria.ru/20250215/spectator-1999550985.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, ханно певкур, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ханно Певкур, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину

AP: некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину

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Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Несколько стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«

"Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работают над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией. <...> Европейцы начали изучать, какой тип силы им может понадобиться, примерно год назад, но чувство срочности возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти в обход них и, возможно, даже Украины, чтобы заключить сделку с Путиным", — указано в материале.

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Как отмечается, Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. По данным агентства, подробности остаются скудными, но состав и роль сил будут продиктованы условиями мирного соглашения.
"Что очевидно, так это то, что европейцам будет сложно собрать крупные силы и они, безусловно, не смогут сделать это быстро", — пишет Ассошиэйтед Пресс.
Как заявил агентству глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, европейским союзникам "критически важно" понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать план. Так, если Москва и Киев сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то, по его словам, "для Европы не будет проблемой также присутствовать там", но если "конфликт будет все еще кипеть", это будет намного сложнее.
«
"Мы находимся на очень ранней стадии", — добавил Певкур.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Британии Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах в соседней стране преждевременно.
В Москве ранее называли неприемлемым вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения. Президент Владимир Путин на прямой линии в декабре 2024 года подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампХанно ПевкурСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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