https://ria.ru/20250215/smartfon-1999529596.html
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне - РИА Новости, 15.02.2025
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне
Включение режима "не беспокоить" и темной темы, уменьшение движения в интерфейсе и ряд других приёмов помогут сохранить заряд батареи на смартфоне, рассказала... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:55:00+03:00
2025-02-15T07:55:00+03:00
2025-02-15T07:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Включение режима "не беспокоить" и темной темы, уменьшение движения в интерфейсе и ряд других приёмов помогут сохранить заряд батареи на смартфоне, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Для того чтобы продлить время работы устройства, активируйте режим "Не беспокоить", который отключит все входящие уведомления. Также стоит уменьшить движение в интерфейсе через универсальный доступ, отключив анимацию - это снизит нагрузку на устройство. Включение темной темы на AMOLED-экранах помогает существенно экономить заряд, такие экраны практически не расходуют энергию на пиксели, отображающие черный цвет", - сообщила она. Кроме того, стоит изменить время работы экрана до автоматического выключения. Отключение геометок на фотографиях и видео, а также индикаторов геолокации в приложениях дополнительно снизит нагрузку на процессор и батарею. "Выключите голосовые помощники в настройках, если не пользуетесь ими, чтобы сократить потребление батареи", - добавила она. Она также порекомендовала отключить ненужные беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и передачу мобильных данных, которые продолжают искать сигналы, тратя батарею в фоновом режиме.
https://ria.ru/20250117/zaryadka-1994107034.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне
Голицына: режим не беспокоить и темная тема помогут сохранить заряд смартфона
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Включение режима "не беспокоить" и темной темы, уменьшение движения в интерфейсе и ряд других приёмов помогут сохранить заряд батареи на смартфоне, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Для того чтобы продлить время работы устройства, активируйте режим "Не беспокоить", который отключит все входящие уведомления. Также стоит уменьшить движение в интерфейсе через универсальный доступ, отключив анимацию - это снизит нагрузку на устройство. Включение темной темы на AMOLED-экранах помогает существенно экономить заряд, такие экраны практически не расходуют энергию на пиксели, отображающие черный цвет", - сообщила она.
Кроме того, стоит изменить время работы экрана до автоматического выключения.
Отключение геометок на фотографиях и видео, а также индикаторов геолокации в приложениях дополнительно снизит нагрузку на процессор и батарею.
"Выключите голосовые помощники в настройках, если не пользуетесь ими, чтобы сократить потребление батареи", - добавила она.
Она также порекомендовала отключить ненужные беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и передачу мобильных данных, которые продолжают искать сигналы, тратя батарею в фоновом режиме.