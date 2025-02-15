https://ria.ru/20250215/sledovatel-1999518498.html

Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку

Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку - РИА Новости, 15.02.2025

Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку

Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке,... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T04:23:00+03:00

2025-02-15T04:23:00+03:00

2025-02-15T04:23:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке, рассказал РИА Новости близкий к следствию источник. "Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко", - рассказал собеседник агентства. До этого суд отказался изменить ей арест на запрет определенных действий. Басманный суд Москвы арестовал Елену Афанасенко 19 декабря. Ей предъявлены обвинения в получении взяток в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Афанасенко и трое других фигурантов получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство. Афанасенко настаивает на невиновности. Дело расследует главное следственное управление СКР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия