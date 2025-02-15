Рейтинг@Mail.ru
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/sledovatel-1999518498.html
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку - РИА Новости, 15.02.2025
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку
Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:23:00+03:00
2025-02-15T04:23:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке, рассказал РИА Новости близкий к следствию источник. "Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко", - рассказал собеседник агентства. До этого суд отказался изменить ей арест на запрет определенных действий. Басманный суд Москвы арестовал Елену Афанасенко 19 декабря. Ей предъявлены обвинения в получении взяток в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Афанасенко и трое других фигурантов получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство. Афанасенко настаивает на невиновности. Дело расследует главное следственное управление СКР.
https://ria.ru/20250214/zaderzhanie-1999477146.html
https://ria.ru/20240925/bashkirija-1974637083.html
https://ria.ru/20250209/baltiysk-1998280780.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку

Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко по делу о взятке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке, рассказал РИА Новости близкий к следствию источник.
"Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко", - рассказал собеседник агентства.
Задержание бывшего первого замгубернатора ХМАО по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В ХМАО задержали бывшего первого замгубернатора
Вчера, 18:39
До этого суд отказался изменить ей арест на запрет определенных действий.
Басманный суд Москвы арестовал Елену Афанасенко 19 декабря.
Ей предъявлены обвинения в получении взяток в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ФСБ: руководители одного из отделов полиции в Башкирии крышевали алкобизнес
25 сентября 2024, 15:40
По версии следствия, Афанасенко и трое других фигурантов получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство.
Афанасенко настаивает на невиновности.
Дело расследует главное следственное управление СКР.
Глава калининградского города Балтийск Сергей Мельников, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Главу Балтийска заключили под стражу по делу о взятке
9 февраля, 17:44
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала