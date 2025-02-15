https://ria.ru/20250215/sledovatel-1999518498.html
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку - РИА Новости, 15.02.2025
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку
Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:23:00+03:00
2025-02-15T04:23:00+03:00
2025-02-15T04:23:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке, рассказал РИА Новости близкий к следствию источник. "Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко", - рассказал собеседник агентства. До этого суд отказался изменить ей арест на запрет определенных действий. Басманный суд Москвы арестовал Елену Афанасенко 19 декабря. Ей предъявлены обвинения в получении взяток в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Афанасенко и трое других фигурантов получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство. Афанасенко настаивает на невиновности. Дело расследует главное следственное управление СКР.
https://ria.ru/20250214/zaderzhanie-1999477146.html
https://ria.ru/20240925/bashkirija-1974637083.html
https://ria.ru/20250209/baltiysk-1998280780.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Замглавы алкогольного регулирования Афанасенко отпустили под подписку
Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко по делу о взятке
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователь отпустил под подписку заместителя руководителя Федеральный службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко по делу о взятке, рассказал РИА Новости близкий к следствию источник.
"Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко", - рассказал собеседник агентства.
До этого суд отказался изменить ей арест на запрет определенных действий.
Басманный суд Москвы
арестовал Елену Афанасенко 19 декабря.
Ей предъявлены обвинения в получении взяток в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ
).
По версии следствия, Афанасенко и трое других фигурантов получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство.
Афанасенко настаивает на невиновности.
Дело расследует главное следственное управление СКР.