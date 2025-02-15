https://ria.ru/20250215/siriya-1999622736.html

В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ

В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ - РИА Новости, 15.02.2025

В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ

Решение об отношениях Сирии с Россией будет принимать сирийский народ, заявил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:28:00+03:00

2025-02-15T22:28:00+03:00

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КАИР, 15 фев – РИА Новости. Решение об отношениях Сирии с Россией будет принимать сирийский народ, заявил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается. "Переформатирование отношений с Россией будет решением сирийского народа. Если у нас будет "зеленый свет", мы предпримем действия", - сказал аш-Шибани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в среду указал на стратегические крепкие отношения между РФ и Сирией, сообщила канцелярия главы новой сирийской администрации по итогам разговора. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в телефонном разговоре с аш-Шараа акцентировал принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии и подтвердил готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.

https://ria.ru/20250214/rossija-1999393609.html

https://ria.ru/20250212/siriya-1998941223.html

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, владимир путин, мария захарова