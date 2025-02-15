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В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ - РИА Новости, 15.02.2025
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22:28 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/siriya-1999622736.html
В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ
В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ - РИА Новости, 15.02.2025
В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ
Решение об отношениях Сирии с Россией будет принимать сирийский народ, заявил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:28:00+03:00
2025-02-15T22:28:00+03:00
в мире
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ахмед аш-шараа
владимир путин
мария захарова
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КАИР, 15 фев – РИА Новости. Решение об отношениях Сирии с Россией будет принимать сирийский народ, заявил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается. "Переформатирование отношений с Россией будет решением сирийского народа. Если у нас будет "зеленый свет", мы предпримем действия", - сказал аш-Шибани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в среду указал на стратегические крепкие отношения между РФ и Сирией, сообщила канцелярия главы новой сирийской администрации по итогам разговора. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в телефонном разговоре с аш-Шараа акцентировал принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии и подтвердил готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.
https://ria.ru/20250214/rossija-1999393609.html
https://ria.ru/20250212/siriya-1998941223.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, владимир путин, мария захарова
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин, Мария Захарова
В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ

Глава МИД Сирии аш-Шибани: решение о пересмотре отношений с Россией примет народ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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КАИР, 15 фев – РИА Новости. Решение об отношениях Сирии с Россией будет принимать сирийский народ, заявил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Захарова рассказала об обсуждении вопроса с российскими базами в Сирии
14 февраля, 14:35
"Переформатирование отношений с Россией будет решением сирийского народа. Если у нас будет "зеленый свет", мы предпримем действия", - сказал аш-Шибани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в среду указал на стратегические крепкие отношения между РФ и Сирией, сообщила канцелярия главы новой сирийской администрации по итогам разговора.
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Глава новой администрации Сирии назвал отношения с Россией крепкими
12 февраля, 19:02
В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в телефонном разговоре с аш-Шараа акцентировал принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии и подтвердил готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.
Президент Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Путин впервые поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии
12 февраля, 16:50
 
В миреСирияРоссияДамаск (город)Ахмед аш-ШарааВладимир ПутинМария Захарова
 
 
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