В Сирии заявили, что решение о пересмотре отношений с Россией примет народ
Глава МИД Сирии аш-Шибани: решение о пересмотре отношений с Россией примет народ
Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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КАИР, 15 фев – РИА Новости. Решение об отношениях Сирии с Россией будет принимать сирийский народ, заявил глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона настроена на развитие связей с Сирией, вопрос с российским военным присутствием там обсуждается.
"Переформатирование отношений с Россией будет решением сирийского народа. Если у нас будет "зеленый свет", мы предпримем действия", - сказал аш-Шибани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в среду указал на стратегические крепкие отношения между РФ и Сирией, сообщила канцелярия главы новой сирийской администрации по итогам разговора.
Глава новой администрации Сирии назвал отношения с Россией крепкими
12 февраля, 19:02
В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в телефонном разговоре с аш-Шараа акцентировал принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии и подтвердил готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.