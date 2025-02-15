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В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам - РИА Новости, 15.02.2025
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17:29 15.02.2025 (обновлено: 17:57 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/sim-karty-1999591089.html
В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам
В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам - РИА Новости, 15.02.2025
В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам
Правительство РФ предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:29:00+03:00
2025-02-15T17:57:00+03:00
россия
правительство рф
общество
технологии
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается… установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам", - сказано в пояснительной записке к проекту.Также законопроектом предлагается запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.
https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999547194.html
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россия, правительство рф, общество, технологии
Россия, Правительство РФ, Общество, Технологии
В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам

Правительство РФ предложило установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам

© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Сим-карты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается… установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Также законопроектом предлагается запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.
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