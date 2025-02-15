https://ria.ru/20250215/sim-karty-1999591089.html

В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам

В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам - РИА Новости, 15.02.2025

В России хотят запретить передавать SIM-карты третьим лицам

Правительство РФ предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:29:00+03:00

2025-02-15T17:29:00+03:00

2025-02-15T17:57:00+03:00

россия

правительство рф

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149790/86/1497908666_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a80941aa36243f10f837147b2967f979.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство РФ предлагает установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам, такая норма прописана в проекте закона, который размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается… установить запрет на передачу SIM-карт третьим лицам", - сказано в пояснительной записке к проекту.Также законопроектом предлагается запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.

https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999547194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, правительство рф, общество, технологии