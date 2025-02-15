В Польше заявили о безвыходном положении ЕС по Украине
Сикорский: Евросоюзу рано или поздно придется направить войска на Украину
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"Когда президент Трамп говорит, что в рамках сделки (по Украине. — Прим. ред.) должны быть (направлены на Украину. — Прим. ред.) европейские войска, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться", — сказал Сикорский. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.
При этом он заявил, что время для мирных переговоров еще не настало.
"Я считаю, что звонок (Трампа президенту России Владимиру Путину. — Прим. ред.) был ошибкой", — сказал глава польского МИД.
Сикорский пояснил, что выступал против скорых переговоров, потому что это якобы "оправдывает президента Путина и снижает моральный дух на Украине".
Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта.
Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.