https://ria.ru/20250215/sikorskiy-1999600039.html

В Польше заявили о безвыходном положении ЕС по Украине

В Польше заявили о безвыходном положении ЕС по Украине - РИА Новости, 15.02.2025

В Польше заявили о безвыходном положении ЕС по Украине

Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:29:00+03:00

2025-02-15T18:29:00+03:00

2025-02-15T23:14:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности."Когда президент Трамп говорит, что в рамках сделки (по Украине. — Прим. ред.) должны быть (направлены на Украину. — Прим. ред.) европейские войска, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться", — сказал Сикорский. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.При этом он заявил, что время для мирных переговоров еще не настало."Я считаю, что звонок (Трампа президенту России Владимиру Путину. — Прим. ред.) был ошибкой", — сказал глава польского МИД.Сикорский пояснил, что выступал против скорых переговоров, потому что это якобы "оправдывает президента Путина и снижает моральный дух на Украине".Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта.Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html

https://ria.ru/20250215/zhirinovskij-1999517608.html

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