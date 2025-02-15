Американский сенатор сделал странное заявление на выступлении с Зеленским
Грэм на встрече с Зеленским заявил, что на Украине не погибали американцы
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским утверждал, что на Украине в боевых действиях не погиб ни один американец, передает Telegram-канал "Политика страны".
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"Я хочу сказать вам и вашему народу, что вы тот союзник, на которого я надеялся всю свою жизнь. Ни один американец не погиб, защищая Украину. <…> И я очень горжусь тем, что вы наш союзник", — заявил сенатор.
В ноябре прошлого года Newsweek сообщал, что при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки. По данным издания, Навроцки 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты, в том числе в столице США Вашингтоне, участвовал в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии и ушел в отставку в 2021 году.
В конце января телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование передавал, что более 20 американских наемников, участвующих в украинском конфликте, пропали без вести: тела по меньшей мере пяти американских наемников якобы не могли забрать с поля боя с тех пор, как те были уничтожены за прошедшие полгода.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.