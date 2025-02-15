https://ria.ru/20250215/senator-1999546134.html

Американский сенатор сделал странное заявление на выступлении с Зеленским

Американский сенатор сделал странное заявление на выступлении с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2025

Американский сенатор сделал странное заявление на выступлении с Зеленским

Американский сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским утверждал, что на Украине в боевых действиях не погиб ни один американец, передает... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T10:40:00+03:00

2025-02-15T10:40:00+03:00

2025-02-15T15:28:00+03:00

в мире

украина

афганистан

брянская область

владимир зеленский

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским утверждал, что на Украине в боевых действиях не погиб ни один американец, передает Telegram-канал "Политика страны"."Я хочу сказать вам и вашему народу, что вы тот союзник, на которого я надеялся всю свою жизнь. Ни один американец не погиб, защищая Украину. <…> И я очень горжусь тем, что вы наш союзник", — заявил сенатор.В ноябре прошлого года Newsweek сообщал, что при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки. По данным издания, Навроцки 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты, в том числе в столице США Вашингтоне, участвовал в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии и ушел в отставку в 2021 году.В конце января телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование передавал, что более 20 американских наемников, участвующих в украинском конфликте, пропали без вести: тела по меньшей мере пяти американских наемников якобы не могли забрать с поля боя с тех пор, как те были уничтожены за прошедшие полгода.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html

https://ria.ru/20250215/front-1999349912.html

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в мире, украина, афганистан, брянская область, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины