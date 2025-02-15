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Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне - РИА Новости, 15.02.2025
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16:42 15.02.2025
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Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне
Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне - РИА Новости, 15.02.2025
Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазиями заявление Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией и посоветовал ему обменивать... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:42:00+03:00
2025-02-15T16:42:00+03:00
в мире
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазиями заявление Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией и посоветовал ему обменивать территории на Луне. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. &quot;Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарем режима разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши&quot;, - сказал Сальдо РИА Новости.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир зеленский, владимир сальдо
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Зеленский, Владимир Сальдо
Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне

Сальдо после интервью Зеленского посоветовал ему обменивать территории на Луне

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазиями заявление Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией и посоветовал ему обменивать территории на Луне.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
«

"Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарем режима разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши", - сказал Сальдо РИА Новости.

Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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В миреРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир ЗеленскийВладимир Сальдо
 
 
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