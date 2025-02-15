Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне
Сальдо после интервью Зеленского посоветовал ему обменивать территории на Луне
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фантазиями заявление Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией и посоветовал ему обменивать территории на Луне.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
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"Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарем режима разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши", - сказал Сальдо РИА Новости.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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