Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах
Лавров и Рубио договорились о контактах, в том числе по встрече Путина и Трампа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства.
"Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в нем.
"В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - указывается в документе. "Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - добавляется в нем.
В МИД указали, что "состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры".
"Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - добавили в МИД.
"Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности", - подчеркнули в МИД. "Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - заключили в министерстве.