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Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах - РИА Новости, 15.02.2025
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22:07 15.02.2025 (обновлено: 22:16 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/rubio-1999620847.html
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах - РИА Новости, 15.02.2025
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и РИА Новости, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства."Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в нем."В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - указывается в документе. "Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - добавляется в нем.В МИД указали, что "состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры"."Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - добавили в МИД."Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности", - подчеркнули в МИД. "Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20250215/lavrov-1999620755.html
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россия, сша, москва, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, украина, в мире
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин, Украина, В мире
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах

Лавров и Рубио договорились о контактах, в том числе по встрече Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном в Telegram-канале министерства.
"Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в нем.
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"В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - указывается в документе. "Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - добавляется в нем.
В МИД указали, что "состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры".
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"Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - добавили в МИД.
"Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности", - подчеркнули в МИД. "Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - заключили в министерстве.
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