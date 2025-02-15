В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью
В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого пирожком с ртутью
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суд в Москве отправил под стражу обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком со ртутью, сообщила в субботу столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
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"Обвиняемый в попытке отравления знакомого ртутью заключен под стражу. Вину в предъявленном обвинении в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ) он признал... Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
На судебном заседании мужчина просил не заключать его под стражу.