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В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью - РИА Новости, 15.02.2025
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18:35 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/rtut-1999600459.html
В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью
В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью - РИА Новости, 15.02.2025
В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью
Суд в Москве отправил под стражу обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком со ртутью, сообщила в субботу столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:35:00+03:00
2025-02-15T18:35:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суд в Москве отправил под стражу обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком со ртутью, сообщила в субботу столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания. "Обвиняемый в попытке отравления знакомого ртутью заключен под стражу. Вину в предъявленном обвинении в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ) он признал... Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. На судебном заседании мужчина просил не заключать его под стражу.
https://ria.ru/20250214/rtut-1999282987.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого пирожком с ртутью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суд в Москве отправил под стражу обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком со ртутью, сообщила в субботу столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
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14 февраля, 08:23
"Обвиняемый в попытке отравления знакомого ртутью заключен под стражу. Вину в предъявленном обвинении в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ) он признал... Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
На судебном заседании мужчина просил не заключать его под стражу.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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12 февраля, 09:30
 
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