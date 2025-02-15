https://ria.ru/20250215/rtut-1999600459.html

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью - РИА Новости, 15.02.2025

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить знакомого ртутью

Суд в Москве отправил под стражу обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком со ртутью, сообщила в субботу столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:35:00+03:00

2025-02-15T18:35:00+03:00

2025-02-15T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суд в Москве отправил под стражу обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком со ртутью, сообщила в субботу столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания. "Обвиняемый в попытке отравления знакомого ртутью заключен под стражу. Вину в предъявленном обвинении в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ) он признал... Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. На судебном заседании мужчина просил не заключать его под стражу.

https://ria.ru/20250214/rtut-1999282987.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)