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Слуцкий прокомментировал слова Лэмми о гарантиях безопасности для Украины

Слуцкий прокомментировал слова Лэмми о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 15.02.2025

Слуцкий прокомментировал слова Лэмми о гарантиях безопасности для Украины

Россия не позволит говорить с собой языком угроз и ультиматумов, гарантии должны быть даны, прежде всего, России в устранении первопричин конфликта и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T20:44:00+03:00

2025-02-15T20:44:00+03:00

2025-02-15T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия не позволит говорить с собой языком угроз и ультиматумов, гарантии должны быть даны, прежде всего, России в устранении первопричин конфликта и безопасности границ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД Британии Дэвида Лэмми. Ранее Лэмми заявил, что будущее соглашение по гарантиям безопасности для Украины должно быть "достаточной угрозой", чтобы сдерживать Россию от его нарушения. Как заявил Лэмми на Мюнхенской конференции по безопасности, в конце концов придется прийти к соглашению "при котором у Украины будет гарантия, а у нас - коллективная гарантия, что если Россия нарушит гарантию, то мы сможем действовать". Он добавил, что это те вопросы, которые придется решать в "ближайшие месяцы". Кроме того, Лэмми выразил мнение, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет углубление ее партнерства с США "на поколения"."Великобритания также, как и ЕС, боится остаться на обочине украинского урегулирования. Гарантии должны быть даны, прежде всего, России в устранении первопричин конфликта и безопасности наших границ, в том числе от британских ракет. Повторю еще раз: Россия больше не позволит себя обмануть, не позволит разговорить с собой языком угроз и ультиматумов", - сказал Слуцкий. Он напомнил, что условия устойчивого мира четко сформулировал президент России: вывод войск ВСУ с территории РФ, внеблоковая, безъядерная и денацифицированная Украина, а также переход к обсуждению новой архитектуры евразийской безопасности. "И Лондон, и Брюссель никак не могут отойти от шока от разморозки российско-американских контактов и пытаются впрыгнуть в последний вагон ускользающей от них инициативы. Но лучше преодолевать инерцию антироссийского мышления и переходить к конструктивному обсуждению. Тем более, что именно британцы несут на себе груз ответственности за срыв переговоров в 2022 году", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250215/britanija-1999599799.html

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