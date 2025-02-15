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В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России - РИА Новости, 15.02.2025
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14:59 15.02.2025 (обновлено: 15:08 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/rossiya-1999574781.html
В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России
В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России - РИА Новости, 15.02.2025
В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России
Четыре финских депутата Европарламента выступили за налаживание отношений между ЕС и Россией, пишет Yle со ссылкой на данные проведенного с 6 по 11 февраля... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:59:00+03:00
2025-02-15T15:08:00+03:00
в мире
финляндия
россия
европарламент
ээро хейнялуома
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Четыре финских депутата Европарламента выступили за налаживание отношений между ЕС и Россией, пишет Yle со ссылкой на данные проведенного с 6 по 11 февраля опроса."Некоторые финские депутаты Европарламента хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в публикации.Согласно информации издания, среди этих депутатов — Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо (Союз левых сил), Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия), а также Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия).В ноябре прошлого года президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat допустил, что отношения между Москвой и Хельсинки могут быть налажены.Отношения между странами ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов: у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
https://ria.ru/20250214/finlyandiya-1999473217.html
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в мире, финляндия, россия, европарламент, ээро хейнялуома
В мире, Финляндия, Россия, Европарламент, Ээро Хейнялуома
В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России

Yle: четыре евродепутата Финляндии призвали ЕС наладить диалог с Россией

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Четыре финских депутата Европарламента выступили за налаживание отношений между ЕС и Россией, пишет Yle со ссылкой на данные проведенного с 6 по 11 февраля опроса.
"Некоторые финские депутаты Европарламента хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в публикации.
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Согласно информации издания, среди этих депутатов — Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо (Союз левых сил), Ээро Хейнялуома (Социал-демократическая партия), а также Сирпа Пиетикяйнен (Коалиционная партия).
В ноябре прошлого года президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat допустил, что отношения между Москвой и Хельсинки могут быть налажены.
Отношения между странами ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов: у границ Финляндии после ее вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
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