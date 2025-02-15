Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом
Володин: Россия чтит память о ветеранах, защищающих интересы страны за рубежом
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия всегда будет чтить память о ветеранах боевых действий, военнослужащих и специалистах, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы страны за рубежом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в субботу.
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"День памяти о наших гражданах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, объединяет ветеранов боевых действий и всех военнослужащих, специалистов, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы нашей страны за рубежом. Вносят вклад в обеспечение национальной безопасности. Всегда будем чтить память о них", - сказал Володин.
Председатель Госдумы поблагодарил ветеранов за преданность Родине, участие в воспитании подрастающего поколения, сохранение и защиту исторической правды, а также пожелал крепкого здоровья и побед.
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15 декабря 2024, 10:22