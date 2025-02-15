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Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом - РИА Новости, 15.02.2025
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10:26 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/rossija-1999545295.html
Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом
Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом - РИА Новости, 15.02.2025
Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом
Россия всегда будет чтить память о ветеранах боевых действий, военнослужащих и специалистах, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:26:00+03:00
2025-02-15T10:26:00+03:00
общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия всегда будет чтить память о ветеранах боевых действий, военнослужащих и специалистах, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы страны за рубежом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в субботу. "День памяти о наших гражданах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, объединяет ветеранов боевых действий и всех военнослужащих, специалистов, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы нашей страны за рубежом. Вносят вклад в обеспечение национальной безопасности. Всегда будем чтить память о них", - сказал Володин. Председатель Госдумы поблагодарил ветеранов за преданность Родине, участие в воспитании подрастающего поколения, сохранение и защиту исторической правды, а также пожелал крепкого здоровья и побед.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом

Володин: Россия чтит память о ветеранах, защищающих интересы страны за рубежом

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия всегда будет чтить память о ветеранах боевых действий, военнослужащих и специалистах, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы страны за рубежом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в субботу.
«
"День памяти о наших гражданах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, объединяет ветеранов боевых действий и всех военнослужащих, специалистов, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы нашей страны за рубежом. Вносят вклад в обеспечение национальной безопасности. Всегда будем чтить память о них", - сказал Володин.
Председатель Госдумы поблагодарил ветеранов за преданность Родине, участие в воспитании подрастающего поколения, сохранение и защиту исторической правды, а также пожелал крепкого здоровья и побед.
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