https://ria.ru/20250215/rossija-1999545295.html

Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом

Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом - РИА Новости, 15.02.2025

Володин призвал чтить память о защитниках интересов России за рубежом

Россия всегда будет чтить память о ветеранах боевых действий, военнослужащих и специалистах, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T10:26:00+03:00

2025-02-15T10:26:00+03:00

2025-02-15T10:26:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия всегда будет чтить память о ветеранах боевых действий, военнослужащих и специалистах, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы страны за рубежом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в субботу. "День памяти о наших гражданах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, объединяет ветеранов боевых действий и всех военнослужащих, специалистов, которые мужественно и самоотверженно защищали и защищают интересы нашей страны за рубежом. Вносят вклад в обеспечение национальной безопасности. Всегда будем чтить память о них", - сказал Володин. Председатель Госдумы поблагодарил ветеранов за преданность Родине, участие в воспитании подрастающего поколения, сохранение и защиту исторической правды, а также пожелал крепкого здоровья и побед.

https://ria.ru/20241215/volodin-1989288719.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф